هفته بسیج فرصتی مغتنم برای یادآوری سه دهه پایمردی مردم این سرزمین است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین فرزوان مهر طی پیامی به مناسبت هفته بسیج اظهارکرده است: فرا رسیدن هفته بسیج و تقارن زیبنده آن را با ایام شهادت سالار شهیدان و مقتدای ازادگان جهان و یاران بصیر و وفادار حضرتش گرامی می دارم.

وی افزوده است: هفته بسیج فرصت ارزشمندی ست تا افزون بر سه دهه پایمردی و سلحشوری مردان و زنان شجاع این سرزمین که اسوه تدین، پایداری و ولایتمداری هستند یادآوری و مورد بررسی قرار گیرد.

وی بیان کرده است: این هفته مبارک لحظه مغتنم باز گشایی صحیفه سرشار از افتخار و مملو از صفحات زرین ایثار، شهادت و ایستادگی در راه دفاع از اصول و ارزش های ناب انقلاب اسلامی است.

فروزان مهر اظهارکرده است: شجره طیبه بسیج که مروری بر عملکردش آن را تا جایگاه معجزه انقلاب ارتقا می دهد برآیند تدبیر، خلاقیت و در یک کلام رهبری پیامبر گونه بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) است که حضورش در تمامی پهنه ها و صحنه ها عزت و عظمت ایران اسلامی را در معرض قضاوت و تحسین جهانیان قرارداد.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرده است: بسیج مدرسه عشق و بوستان معرفتی است که وجودش دل های بی قرار در اقصی نقاط گیتی را سرشار از عطر آزادگی و خیزش و فریاد علیه ظلم و بیداد می کند و استشمام رایحه آن در داخل کشور موجب وحدت آرامش و امنیت است.

عنوان کرده است: امروز بسیج قامت سروگون ملتی است که با نام خدا به پا خاست و به حکم قرآن خروش ضد استکباری اش در اقصی نقاط گیتی طنین انداخت و به سان الگویی قابل احترام، چراغ راه بیداری اسلامی شد و بالاخره بسیجی سرباز همواره مطیع ولایت و فرزند بی ادعا، گمنام اما رشید و دشمن ستیز ایران اسلامی است که در همه عرصه ها با ایمان و خدا باوری به یاری مردم شریف و خدمتگزاران آن ها همت می گمارد و از سپاس و دعای آنان استواری و عزت مضاعف می یابد.

وی در این پیام افزوده است: به عنوان خدمتگزار مردم و بسیجی کوچک با پاسداشت مجدد این هفته مبارک و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر بسیج و ادای احترام به همه عزیزانی که نام بسیجی زینت بخش وجود پرمهر و ثمر بخش آن هاست برای تمامی بسیجیان عزیز به ویژه در استان خراسان رضوی در لوای نظام مقدس اسلامی و تحت فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی) توفیق خدمت بیشتر و سربلندی روز افزون مسئلت دارم.