مسی از رونالدو بهتر است/ من رئال مادریدی هستم

به گزارش خبرگزاری مهر، "یوسین بولت" همواره رابطه نزدیکی با "کریستیانو رونالدو" داشته و در مصاحبه هایی که با رسانه‌ها انجام می داده از این بازیکن به عنوان برترین فوتبالیست جهان نام می برده است.

قهرمان دوهای 100 و 200 متر المپیک که از سوی فدراسیون بین المللی دو و میدانی در سال 2012 به عنوان دو و میدانی کار برتر سال نیز معرفی شده، گفت: من در حال حاضر طرفدار تیم فوتبال آرژانتین هستم و بنابراین طرفدار مسی هم هستم. ضمن اینکه بارسلونا با این بازیکن بخت نخست قهرمانی در رقابت های این فصل لالیگاست.

وی با خنده گفت: سرعت؟ کریستیانو. شوت؟ کریستیانو. دریبل؟ مسی. هوش؟ مسی. استعداد؟ مسی. پس برنده توپ طلا؟ مسی.

"یوسین بولت" همچنین از رئال مادرید به عنوان تیم محبوب خود یاد کرد و گفت: من دو بار به باشگاه رئال مادرید رفته ام و آنها رفتار خوبی با من داشته اند. من یکی از طرفداران آنها هستم.