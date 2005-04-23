از هيچ كوششي براي ارتقاء حيثيت زنان دريغ نخواهم كرد//پيشتازي بانوان در دفاع از هويت فرهنگي و اعتقادي كشور انكارناپذير است

به گزارش خبرگزاري "مهر"، دكتر ولايتي در جمع هزاران نفر از بانوان مجمع راهيان ولايت در سالن افراسيابي ورزشگاه شهيد شيرودي با بيان اين مطلب افزود: استفاده از بانوان در سطوح مختلف مديريتي به معناي ناديده گرفتن نقش اساسي آنان در تداوم بخشيدن به بنياد خانواده و ارج گذاري به جايگاه آنها در تربيت نسل آگاه، پويا، متخصص ، دين دار و وطن پرست آينده كشور نيست.

عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي با اشاره به نقش بانوان در پيروزي انقلاب و دفاع مقدس گفت: در پيروزي انقلاب اسلامي، بانوان نقش اساسي داشتند. تصاوير باقيمانده از آن ايام خصوصا كشتار 17 شهريور بيانگر اين واقعيت است.

وي افزود: در دفاع مقدس نيز اگر مادران، همسران و خواهران به تشويق و ترغيب فرزندان، شوهران و برادران خود نمي پرداختند امكان پيروزي نبود.

دكتر ولايتي سپس به جايگاه و حقوق زنان اشاره كرد و گفت: خداوند تبارك و تعالي خلقت زن و مرد را برابر مي داند و در هدف آفرينش نيز هيچ تفاوتي ميان اين دو موجود قائل نيست و ملاك برتري را تقوي قرار داده است يعني اگر انسان با تقوي، زن بود بر مردان سبقت دارد و پيشي مي گيرد.

كانديداي رياست جمهوري آنچه را كه امروز به عنوان مصاديق برتري مرد بر زن در جامعه مطرح مي شود، ناشي از تعاريف نادرست و فهم غلط خواند و سپس به مواردي همچون جايگاه زن در خانه، حجاب، سهم الارث زنان، مديريت واحد در امور زندگي و نقش زن در تربيت فرزند اشاره نمود و ديدگاه خود را در اين خصوص توضيح داد.