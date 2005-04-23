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۳ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۶:۴۲

دكتر ولايتي در جمع هزاران نفر از بانوان:

از هيچ كوششي براي ارتقاء حيثيت زنان دريغ نخواهم كرد//پيشتازي بانوان در دفاع از هويت فرهنگي و اعتقادي كشور انكارناپذير است

از هيچ كوششي براي ارتقاء حيثيت زنان دريغ نخواهم كرد//پيشتازي بانوان در دفاع از هويت فرهنگي و اعتقادي كشور انكارناپذير است

دكتر ولايتي گفت: ما در مديريت اجرايي آينده كشور به حول قوه الهي به حفظ و ارتقاء حيثيت زنان اهتمام خواهيم داشت و از هيچ كوششي در اين زمينه دريغ نخواهيم كرد.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، دكتر ولايتي در جمع هزاران نفر از بانوان مجمع راهيان ولايت در سالن افراسيابي ورزشگاه شهيد شيرودي با بيان اين مطلب افزود: استفاده از بانوان در سطوح مختلف مديريتي به معناي ناديده گرفتن نقش اساسي آنان در تداوم بخشيدن به بنياد خانواده و ارج گذاري به جايگاه آنها در تربيت نسل آگاه، پويا، متخصص ، دين دار و وطن پرست آينده كشور نيست.

عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي با اشاره به نقش بانوان در پيروزي انقلاب و دفاع مقدس گفت: در پيروزي انقلاب اسلامي، بانوان نقش اساسي داشتند. تصاوير باقيمانده از آن ايام خصوصا كشتار 17 شهريور بيانگر اين واقعيت است.

وي افزود: در دفاع مقدس نيز اگر مادران، همسران و خواهران به تشويق و ترغيب فرزندان، شوهران و برادران خود نمي پرداختند امكان پيروزي نبود.

دكتر ولايتي سپس به جايگاه و حقوق زنان اشاره كرد و گفت: خداوند تبارك و تعالي خلقت زن و مرد را برابر مي داند و در هدف آفرينش نيز هيچ تفاوتي ميان اين دو موجود قائل نيست و ملاك برتري را تقوي قرار داده است يعني اگر انسان با تقوي، زن بود بر مردان سبقت دارد و پيشي مي گيرد. 

كانديداي رياست جمهوري آنچه را كه امروز به عنوان مصاديق برتري مرد بر زن در جامعه مطرح مي شود، ناشي از تعاريف نادرست و فهم غلط خواند و سپس به مواردي همچون جايگاه زن در خانه، حجاب، سهم الارث زنان، مديريت واحد در امور زندگي و نقش زن در تربيت فرزند اشاره نمود و ديدگاه خود را در اين خصوص توضيح داد. 

کد مطلب 175196

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