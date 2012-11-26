دستورالعمل برگزاری مراسم روز جهانی معلولان ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس مفاد دستورالعمل مراسم روز جهانی معلولان، این مراسم همه ساله در تاریخ سوم دسامبر برگزار میشود و امسال این مراسم در روز دوشنبه سوم آذرماه با شعار "با برطرف کردن موانع، جامعهای فراگیر و قابل دسترس برای همه ایجاد کنیم" در سراسر دنیا برگزار خواهد شد.
در این دستورالعمل آمده است: فراهم کردن زمینه خودباوری و بالندگی دانشآموزان استثنایی در اجتماع، حمایت همه جانبه از جامعه معلولان، افزایش آگاهی جامعه و شناخت هرچه بهتر مسائل و حقوق دانشآموزان استثنایی از جمله اهداف برگزاری این روز اعلام شده است.
برپایی مراسم ویژه روز جهانی معلولان به طور متمرکز در مرکز استان، برپایی نمایشگاه توانمندیهای دانشآموزان استثنایی، معرفی دانشآموزان استثنایی موفق در سطح استان در زمینههای مختلف و تقدیر از آنان، برگزاری مسابقات فرهنگی، هنری ، ورزشی و اهدای جوایز به دانشآموزان برتر و جلب توجه مسئولان به ضرورت مناسبسازی اماکن عمومی و فرهنگی جهت بهرهمندی دانشآموزان استثنایی از جمله برنامههای روز جهانی معلولان در سال جاری است.
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