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۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۶:۱۹

ویژه ماه محرم/

کتاب "مبلغان" در راستای طرح تغذیه فکری روحانیان در خراسان رضوی توزیع شد

کتاب "مبلغان" در راستای طرح تغذیه فکری روحانیان در خراسان رضوی توزیع شد

مشهد - خبرگزاری مهر: مسئول امور مساجد تبلیغات اسلامی خراسان رضوی از توزیع کتاب مبلغان در راستای طرح تغذیه فکری ائمه جماعات ویژه ماه محرم برای روحانیان استان خبر داد.

حجت الاسلام حسینعلی رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این کتاب شامل مباحثی پیرامون سبک زندگی در کلام مقام معظم رهبری، امام حسین در آینه احکام، پرورش نو مداحان در مساجد، شور وشعور در عزاداری و راهکار کاهش منکرات اجتماعی است.

وی افزود: حریت در گرو ساده زیستی، لقمه های حرام و محرومیتهای معنوی و علمی، دروغ رذیله بزرگ اخلاقی، نماز راز پایداری عاشوراییان  وجانبازان، فداکاران صدر اسلام، شوق شهادت، صحابی فداکار و اخبار حوزه از دیگر مباحث این کتاب است.

وی ادامه داد: در پایان این کتاب آشنایی با منابع معتبر شیعه مطرح شده که این شماره به کتاب لهوف سید علی بن طاووس  پرداخته شده است.

مسئول امور مساجد تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در توضیح بیشتر این مقتل تاکید کرد: هیچ پژوهشگری در حوزه تاریخ کربلا از این اثر معتبر بی نیاز نیست و پژوهشهای عاشورایی نیز بدون مراجعه به این مقتل ناقص خواهد بود.

حجت الاسلام رحمتی هدف از توزیع  کتاب مبلغان را ارتقا سطح معلومات و هماهنگ سازی ائمه جماعات در زمینه تبلیغ و مسائل فرهنگی بیان کرد.

وی تاکید کرد: در کتاب مبلغان که به صورت ماهنامه اطلاع رسانی و پژوهشی  منتشر می شود، به مباحث اخلاقی، اعتقادی پرداخته شده است.

مسئول امور مساجد تبلیغات اسلامی خراسان رضوی گفت: در پایان این ماهنامه مسابقه ای طراحی شده است که به برندگان آن نیز جوایز ارزشمندی اهدا خواهد شد.

کد مطلب 1751970

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