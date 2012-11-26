هلاکت 9 عضو طالبان/ 36 کشته و زخمی در انفجار ولایت خوست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، وزارت کشور افغانستان امروز دوشنبه در بیانیه ای اعلام کرد در جریان عملیات پلیس در 24 ساعت گذشته در بخشهای مختلف این کشور، دست کم 9 عضو طالبان کشته شدند.

وزارت کشور افغانستان در این بیانیه به تلفات نیروهای امنیتی پلیس اشاره نکرد و طالبان نیز هنوز در این باره اظهار نظر نکرده است.

خبر دیگر اینکه یک مقام افغانی که خواست نامش فاش نشود، به شینهوا گفت: بر اثر وقوع انفجار قوی در ولایت خوست در جنوب شرق افغانستان، دست کم 10 نفر کشته شدند.

این انفجار ساعت 10:50 دقیقه صبح روی داد و به گفته یک پزشک افغانی، 15 نفر از مجروحان به بیمارستان منتقل شدند که حال شماری از آنها وخیم گزارش شده است.

این رسانه چینی در خبری دیگر از زخمی شدن 26 افغانی بر اثر انفجار قوی در ولایت خوست در 150 کیلومتری جنوب شرق شهر کابل خبر داد.

بر اساس این گزارش مواد منفجره در دوچرخه ای کار گذاشته بود و توسط دستگاه کنترل از راه دور هدایت می شد.