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۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۶:۳۴

ابراهیم زاده اعلام کرد:

بهره گیری از سه دستگاه برف روب طی زمستان امسال در راهداری نظرآباد

بهره گیری از سه دستگاه برف روب طی زمستان امسال در راهداری نظرآباد

نظرآباد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان نظرآباد با اشاره به در اختیار بداشتن دستگاههای برف روب و لودر، از آمادگی این شهرستان برای آغاز زمستان خبر داد.

وحید ابراهیم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت راه های مواصلاتی شهرستان نظرآباد در فصل زمستان گفت: برای زمستان پلیس راهور و راهداری اداره راه و شهرسازی نظرآباد با تجهیزات مناسب آماده شده است.

ابراهیم زاده افزود: برای زمستان سال جاری سه دستگاه برف روب، یک دستگاه نمک پاش، دو دستگاه گریدر، دو دستگاه لودر و سه خودرو گشت امداد و 22 نفر نیروی انسانی آموزش دیده در اختیار است.

وی افزود: این امکانات برای تسهیل در عبور و مرور مردم  در فصل زمستان پیش بینی شده است.

ابراهیم زاده با بیان اینکه پلیس راهور و راهداری نظرآباد با آمادگی کامل به استقبال فصل زمستان می رود، گفت: پیش بینی های لازم برای مواقع بحرانی صورت گرفته و نگرانی در این خصوص وجود ندارد.

وی در مورد  حوزه عملیاتی شهرستان نیز یادآور شد: حوزه عملیاتی این شهرستان محورهای جاده ای و بزرگراهی و محورهای روستایی است.

کد مطلب 1751973

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