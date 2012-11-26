بهره گیری از سه دستگاه برف روب طی زمستان امسال در راهداری نظرآباد

وحید ابراهیم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت راه های مواصلاتی شهرستان نظرآباد در فصل زمستان گفت: برای زمستان پلیس راهور و راهداری اداره راه و شهرسازی نظرآباد با تجهیزات مناسب آماده شده است.



ابراهیم زاده افزود: برای زمستان سال جاری سه دستگاه برف روب، یک دستگاه نمک پاش، دو دستگاه گریدر، دو دستگاه لودر و سه خودرو گشت امداد و 22 نفر نیروی انسانی آموزش دیده در اختیار است.

وی افزود: این امکانات برای تسهیل در عبور و مرور مردم در فصل زمستان پیش بینی شده است.



ابراهیم زاده با بیان اینکه پلیس راهور و راهداری نظرآباد با آمادگی کامل به استقبال فصل زمستان می رود، گفت: پیش بینی های لازم برای مواقع بحرانی صورت گرفته و نگرانی در این خصوص وجود ندارد.



وی در مورد حوزه عملیاتی شهرستان نیز یادآور شد: حوزه عملیاتی این شهرستان محورهای جاده ای و بزرگراهی و محورهای روستایی است.