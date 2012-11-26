تقویت مقاومت نتیجه جنگ هشت روزه غزه بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم ،"حلمی الاعرج" گفت : نتیجه جنگ قبلی غزه تقویت سلاح مقاومت فلسطین بود و نتیجه جنگ هشت روزه، توجه مجدد جهانیان به موضوع فلسطین بود.

وی با در حال احتضار خواندن روند سازش خاورمیانه افزود: رژیم صهیونیستی پس از اقدامات توسعه طلبانه اش شامل شهرک سازی و یهودی سازی در کرانه باختری، در جنگ اخیر به دنبال مهار کامل مقاومت فلسطین و نابودی زیر ساختهای آن بود.

الاعرج بیان کرد: جنگ اخیر همه نگاهها را مجددا به سوی موضوع فلسطین معطوف کرد و اهمیت یک راه حل اساسی را برای آن که شامل تشکیل کشور مستقل فلسطین به پایتختی بیت المقدس است، آشکار کرد.