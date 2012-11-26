  1. بین الملل
۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۷:۴۴

تحلیلگر فلسطینی:

تقویت مقاومت نتیجه جنگ هشت روزه غزه بود

تقویت مقاومت نتیجه جنگ هشت روزه غزه بود

تحلیلگر سیاسی فلسطینی یکی از نتایج جنگ اخیر رژیم صهیونیستی علیه غزه را تقویت مقاومت و در کانون توجه قرار گرفتن دوباره موضوع فلسطین دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم ،"حلمی الاعرج" گفت : نتیجه جنگ قبلی غزه تقویت سلاح مقاومت فلسطین بود و نتیجه جنگ هشت روزه، توجه مجدد جهانیان به موضوع فلسطین بود.

وی با در حال احتضار خواندن روند سازش خاورمیانه افزود: رژیم صهیونیستی پس از اقدامات توسعه طلبانه اش شامل شهرک سازی و یهودی سازی در کرانه باختری، در جنگ اخیر به دنبال مهار کامل مقاومت فلسطین و نابودی زیر ساختهای آن بود.

الاعرج بیان کرد: جنگ اخیر همه نگاهها را مجددا به سوی موضوع فلسطین معطوف کرد و اهمیت یک راه حل اساسی را برای آن که شامل تشکیل کشور مستقل فلسطین به پایتختی بیت المقدس است، آشکار کرد.

کد مطلب 1751974

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