مطالبه 15 ساله در مسیر تحقق/ پیشرفت 85 درصدی دانشکده داروسازی لرستان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: در نقشه پردیس دانشگاهی علوم پزشکی که در سالهای 70-71 منتشر شد، دانشکده داروسازی هم جانمایی شده است اما متأسفانه در گذشته این طرح مورد پیگیری جدی قرار نگرفت.

اردشیر شیخ آزادی عنوان کرد: برای اولین بار در سال 1376 اولین مکاتبات در خصوص احداث این دانشکده صورت گرفت که در آن زمان متأسفانه با جواب منفی وزارت بهداشت وقت مواجه شد.

وی عنوان کرد: در این زمینه پیگیریها ادامه یافت تا اینکه در سفر سوم ریاست جمهوری به استان به اشکال مختلف لزوم تأسیس این دانشکده مورد تأکید قرار گرفت و در مجموع با پیگیری های مستمر دانشگاه علوم پزشکی و حمایت های استاندار و نمایندگان لرستان، سرانجام وزارت بهداشت موافقت اصولی احداث این دانشکده را صادر کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با بیان اینکه دانشکده داروسازی پشتیبان علمی صنایع داروسازی استان است، تصریح کرد: از آنجایی که استان لرستان یکی از قطب های داروسازی کشور است انتظار می رود با تأسیس این دانشکده صنایع داروسازی استان توسعه یافته و به تبع آن زمینه ایجاد اشتغال فراهم شود.

وی افزود: از سوی دیگر از این به بعد دانشجویان متقاضی تحصیل در رشته داروسازی که از رشته های پرطرفدار دانشگاهی است مجبور نخواهند بود که به شهرهای دیگر بروند و می توانند با آرامش خاطر در نزدیک ترین محل به مکان زندگی خود در رشته مورد دلخواه تحصیل کنند.

شیخ آزادی همچنین با تشریح روند اجرای این پروژه در استان گفت: پروژه احداث دانشکده داروسازی لرستان یکی از پروژه های اساسی این دانشگاه است که در زمره پروژه های مهرماندگار قرار گرفته و به صورت فعال در دست اجراست.

وی با ابراز رضایت از روند احداث این دانشکده یادآور شد: در حال حاصر دانشکده داروسازی لرستان از پیشرفت فیزیکی 85 درصد برخوردار است.

شیخ آزادی گفت: قبل از اینکه پروژه احداث دانشکده داروسازی در زمره طرحهای مهرماندگار قرار گیرد 45 میلیارد ریال برای آن هزینه شده بود که با قرارگیری این پروژه در فهرست طرحهای مهرماندگار، 24 میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز تامین و تخصیص داده شده و پیش بینی می شود که تا پایان سال جاری تکمیل شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با بیان اینکه این دانشکده داروسازی 9 هزار متر مربع زیربنا داشته و در سه طبقه احداث شده است، یادآور شد: با ایجاد این دانشکده یکی از آمال و آرزوهای جامعه پزشکی لرستان که پیش از این رؤیایی بیش نبود به بار خواهد نشست.