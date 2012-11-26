به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ اسفندیار هوشیار بعد از ظهر ظهر دوشنبه در نشست دانشجویی نهضت عاشورا و دفاع مقدس در جهاد دانشگاهی اردبیل افزود: دفاع مقدس تداوم نهضت ابا عبدالهس الحسین(ع) بود.

وی تصریح کرد: هشت سال دفاع مقدس تداوم نهضت ابا عبدالهش الحسین (ع) بود که شعار "هیهات من الذله" امام حسین (ع) را عینیت بخشید.

سرپرست بنیاد تعاون سپاه حضرت عباس (ع) استان با بیان اینکه هر شخصی به مقام و منزلت نهضت عاشورا دست نمی یابد، اضافه کرد: شجاع و نترس بودن در مقابل دشمنان از رموز موفقیت در جنگ علیه باطل است.

وی ادامه داد: اگر هشت سال دفاع مقدس را در کنار واقعه عاشورا قرار دهیم، خواهیم دید که در این مدت تمامی ابرقدرتها دست به دست هم دادند و بر علیه ایران امکانات خود را بسیج کردند ولی ایران اسلامی با ادامه دادن راه عاشورا و نهضت حسینی به دنیا فهماند که زیر بار ظلم و ستم نخواهد رفت.

بسیج تداوم جریان ائمه (ع) و نهضت کربلا است

هوشیار بیان داشت: دشمن در تمام مدت به این نکته اعتراف کرده‌ که اگر تمامی نیروهای آمریکایی با هم متحد می‌شدند باز نمی‌توانستند بر ایران پیروز شوند چراکه نیروی معنوی، ایمان و توکل به خدا است که سبب پیروزی می‌شود.

وی متذکر شد: علاوه بر معنویت، ایمان و توکل بر خدا که شاخص‌ترین ارزشهای دفاع مقدس بود، وحدت نیروها و اطاعت رزمندگان از ولایت و درک و بصیرت داشتن بر این موضوع نیز دلیل دیگر پیروزیها بود.

سرپرست بنیاد تعاون سپاه استان همچنین بسیج را تداوم جریان ائمه (ع) دانست و یادآور شد: ما در جنگ نجنگیدیم که چیزهایی به دست بیاوریم بلکه جنگیدیم تا چیزی از دست ندهیم، ارزشهای خود را پاس داریم و از آن محافظت کنیم و نگذاریم آنها را از ما بگیرند.

وی دشمن‌شناسی را موضوع مهم دیگری عنوان کرد و افزود: دشمن‌شناسی موضوع دیگر است که برای حفظ ارزشهای دفاع مقدس باید مورد توجه قرار گیرد و اگر جوانان ما در جنگ موفق شدند، به این دلیل بود که بصیرت کافی برای شناخت دشمن را پیدا کرده‌ بودند و ما در شرایط کنونی وظیفه داریم تا در این زمینه توجه ویژه‌ای داشته باشیم.

جنبه های معرفتی دفاع مقدس باید در جامعه تبیین شود

هوشیار عنوان کرد: وظیفه ما در شرایط کنونی این‌ است که جنبه‌های معرفتی هشت سال دفاع مقدس را بشناسیم و این معرفت باید در بخشهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی حادث شود.

وی ایجاد همبستگی، انسجام و وحدت بیشتر بین اقشار مردم را در شرایط کنونی از عوامل مهم ارزشهای دفاع مقدس عنوان کرد و گفت: بیداری اسلامی و به ذلت کشیده شدن اسرائیل در غزه و دفاع جانانه و مقدس فلسطینیان به برکت ارزشهای دفاع مقدس محقق شده است.

هوشیار نقش رهبری و فرماندهان شهید، اعتماد به نفس و خودباوری را از رموز دیگر پیروزی در جنگ برشمرد و بر تداوم این خودباوری در عرصه‌های علمی و فنی در عصر کنونی تاکید کرد.



وی زیر بار ظلم وستم نرفتن را از ارزش‌هایی برشمرد که با حفظ و عمل به آن، می توانیم در حفظ و حراست از نظام در برابر آسیبها موفق باشیم.

