غلامحسین حسینی نیا در گفتگو با مهر با بیان اینکه در اساسنامه تعاونی های مسکن بازنگری و مدت زمان انجام یک پروژه به 5 سال محدود شده است، گفت: این موضوع می تواند در زمان صدور رای برای قضات نیز قابل استفاده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: تلاش کردیم تقسیم بندی های مختلفی را برای انجام پروژه های مسکن به منظور جلوگیری از تضییع حقوق افراد انجام دهیم.

حسینی نیا تصریح کرد: برای رفع موانع و مشکلات احتمالی فعالیت تعاونی های مسکن، کمیته تعاونی های مسکن مشکل دار را تشکیل دادیم که این کارگروه بتواند رای قطعی و نهایی را صادر کند و در سطح تهران تشکیل شده است.

این مقام مسئول در بخش تعاون با بیان اینکه در قالب بازنگری اساسنامه تعاونی ها همه بنگاه های فعال در این بخش باید اصلاح اساسنامه ای انجام دهند، افزود: درباره تعاونی های مسکن نیز امیدواریم با تلاش ها و اقداماتی که انجام شده است و در قالب فعالیت کمیته تعاونی های مشکل دار، مسائل و حواشی مربوط به برخی از تعاونی ها حل شود.

وی ادامه داد: برای کمک به اصلاح نظام توزیع در کشور و استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل تعاونی های مصرف، شبکه تعاونی های زنجیره ای همیار آغاز به کار کرده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: در این زمینه در قالب سند توسعه بخش تعاون دستیابی به سهم 40 درصدی بخش به نظام توزیع کشور پیش بینی شده است که از طریق ایجاد شبکه زنجیره ای تعاونی ها به دنبال تحقق آن هستیم.

حسینی نیا تصریح کرد: در حال حاضر حدود 6 هزار تعاونی مصرف شهری و 10هزار تعاونی مصرف روستایی در کشور داریم و می توان گفت حداقل 4 هزار تعاونی مصرف دیگر نیز می توان در یک فاصله زمانی راه اندازی کرد و در کل 20 هزار تعاونی مصرف به شکل زنجیره ای و شبکه ای به یکدیگر متصل شوند.