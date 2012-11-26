اروپا یک رئیس می خواهد/ شرایط فعلی قاره سبز کاملا به هم ریخته است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روزنامه اتریشی "استاندارد" ، "هانس اسوبودا" رئیس سوسیال دموکراتها در پارلمان اروپا، شورای اروپایی را یک ابزار غلط در اتحادیه اروپا ارزیابی کرده و خواهان تبدیل این شورا به یک سنا شد که اعضای آن متشکل از دولتهای عضو باشد.

وی همچنین تاکید کرد که این سنا باید مکمل پارلمان اروپایی و به عنوان شعبه دوم این پارلمان باشد.

"اسوبودا" همچنین خاطر نشان کرد که اروپا تنها به یک رئیس که همان کمیسیون است نیاز دارد. به این ترتیب یک تقسیم کار شفاف در این اتحادیه صورت خواهد گرفت.



وی همچنین تصریح کرد: شرایط فعلی اروپا به اندازه کافی نامشخص و پیچیده است. هیچ کس نمی داند کدام یک از روسای اروپایی مهم تر است.

این نماینده پارلمان اروپایی همچنین با انتقاد شدید از "هرمان وان رامپوی"، رئیس شورای اروپایی اظهار داشت : وی فردی است که اصلا شایستگی برقراری ارتباطات را ندارد.اروپا رهبری سیاسی ندارد و این گونه نمی تواند پیش رود. در چنین شرایطی دولتهای اروپایی نمی خواهند به وظایف خود تن در داده و آن را عملی کنند.

وی افزود: روان گسیختگی و ضد و نقیض گویی در بین دولتهای اروپایی حاکم شده است به گونه ای که مدتها بود اتحادیه اروپا این گونه نبود. هرگونه تصور و آرزویی که درباره امروز اروپا شده بود بر باد رفته است.

"اوتمار کاراس" معاون رئیس پارلمان اروپایی نیز در حمایت از سخنان "هانس اسوبودا" به انتقاد از شورای اروپایی پرداخته و اظهار داشته است که این شورا کارتهای ملی را در مسیر خلاف مسئولیت مشترک خود برای تمام اروپا به کار می برد. اروپا کمتر به یک دارنده حق وتو یا اخاذ نیاز دارد، بلکه بیشتر به یک فرم دهنده به اتحادیه اروپایی نیازمند است.

کاراس خاطر نشان کرد که وضعیت بد فعلی در بین شهروندان اروپایی تصویر خطاهایی است که سیاستمداران در قبال اجتماع انجام داده اند.

