  1. ورزش
۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۷:۴۶

کفاشیان پس از جلسه AFC :

تصمیم مهمی گرفته نشد/ چهارشنبه سهمیه نهایی فوتبال ایران مشخص می‌شود

تصمیم مهمی گرفته نشد/ چهارشنبه سهمیه نهایی فوتبال ایران مشخص می‌شود

رئیس فدراسیون فوتبال از مشخص شدن سهمیه نهایی ایران در لیگ قهرمانان آسیا در جلسه روز چهارشنبه کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، علی کفاشیان پس از حضور در نشست چهار ساعته کنفدراسیون فوتبال آسیا که عصر امروز دوشنبه برگزار شد گفت: در این نشست به همراه غلامرضا بهروان، علی فتح الله زاده، علیرضا رحیمی و عزیز محمدی حضور داشتیم و در خصوص سهمیه باشگاه‌ها و برنامه مسابقات بحث و بررسی شد اما تصمیم مهمی گرفته نشد.

وی افزود: چهارشنبه صبح ساعت 11:00 به وقت محلی در نشست کمیته مسابقات حضور خواهیم داشت تا تصمیم گیری نهایی در این خصوص گرفته شود.
 
رئیس فدراسیون فوتبال از برگزاری نشست با رئیس و دبیر کل کنفدراسیون فوتبال آسیا و رئیس فدراسیون ژاپن خبر داد و گفت: در نشست هایی که به طور جداگانه با جی لانگ- رئیس، الکس سوسی-دبیر کل و رئیس فدراسیون ژاپن برگزار کردم، در خصوص برنامه های فدراسیون ایران و فعالیت هایی که صورت گرفته بود مواردی را مطرح کردم.
 
رئیس فدراسیون در پایان در خصوص پیروزی تیم ملی نوجوانان بانوان مقابل هند گفت: تیم های پایه هند بسیار قوی هستند و خوشحالم که ملی پوشان توانستند این تیم را شکست دهند. برای این تیم آرزوی موفقیت دارم و امیدوار هستم نتایج خوبی را کسب کنند.
کد مطلب 1751996

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