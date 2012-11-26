به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، علی کفاشیان پس از حضور در نشست چهار ساعته کنفدراسیون فوتبال آسیا که عصر امروز دوشنبه برگزار شد گفت: در این نشست به همراه غلامرضا بهروان، علی فتح الله زاده، علیرضا رحیمی و عزیز محمدی حضور داشتیم و در خصوص سهمیه باشگاه‌ها و برنامه مسابقات بحث و بررسی شد اما تصمیم مهمی گرفته نشد.

وی افزود: چهارشنبه صبح ساعت 11:00 به وقت محلی در نشست کمیته مسابقات حضور خواهیم داشت تا تصمیم گیری نهایی در این خصوص گرفته شود.

رئیس فدراسیون فوتبال از برگزاری نشست با رئیس و دبیر کل کنفدراسیون فوتبال آسیا و رئیس فدراسیون ژاپن خبر داد و گفت: در نشست هایی که به طور جداگانه با جی لانگ- رئیس، الکس سوسی-دبیر کل و رئیس فدراسیون ژاپن برگزار کردم، در خصوص برنامه های فدراسیون ایران و فعالیت هایی که صورت گرفته بود مواردی را مطرح کردم.