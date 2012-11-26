رسوایی اخلاقی در ارتش استرالیا / وزیر دفاع عذرخواهی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری "ای بی سی"، "استفن اسمیت" امروز دوشنبه مقابل پارلمان استرالیا از مردم و خانواده قربانیان به خاطر سوء استفاده جنسی در دستگاه ارتش این کشور عذرخواهی کرد.

استفن اسمیت گفت : از طرف دولت از مردان و زنان در وزارت دفاع استرالیا که از اشکال مختلف سواستفاده جنسی یا دیگر بدرفتاریها رنج بردند، معذرت می خواهم.

وی با اشاره به هزار مورد سوءاستفاده جنسی و فیزیکی از سوی همکارانش در ارتش این اقدامات را غیرقابل قبول خواند و گفت : جامعه استرالیا نمی تواند در برابر چنین رفتاری ساکت نشسته و سکوت اختیار کند.

دولت استرالیا که از سال گذشته تحقیقاتی را درباره سوء استفاده جنسی در پایگاه‌های ارتش آغاز کرده است، متعهد به پرداخت غرامت 50 هزار دلاری به قربانیان شده است.