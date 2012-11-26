افزایش بارندگی در تهران و 4 استان شرقی کشور طی 24 ساعت آینده

عبدالرضا امیدوار شهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: براساس نقشه های پیش یابی هواشناسی طی عصر امروز در نیمه غربی، جنوب، برخی مناطق مرکزی و شرق کشور، دامنه های البرز و سواحل شمالی کشور ابرناکی، بارش باران گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد ادامه دارد و بارش در مناطق سردسیر به شکل برف خواهد بود.

به گفته وی، از اواخر وقت امروز در مناطق غربی کشور از میزان بارش کاسته شده و این ناپایداری های جوی فردا در نیمه شرقی، دامنه های مرکزی و جنوبی زاگرس، سواحل دریای خزر، دامنه های البرز، مرکز و جنوب ادامه خواهد داشت.

امیدوار اظهار داشت: در روز چهارشنبه نیز در برخی نقاط نیمه شرقی بارش پراکنده رخ خواهد داد و به تدریج از میزان ابرناکی در این مناطق نیز کاسته خواهد شد.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی تصریح کرد: از بعدازظهر امروز بتدریج و طی روز سه شنبه در برخی نقاط استانهای کرمان، یزد وهرمزگان وزش باد شدید رخ خواهد داد و خلیج فارس و تنگه هرمز طی سه روز آینده مواج خواهد بود.

وی افزود: از بعدازظهر امروز تا اواخر سه شنبه بارش باران با وزش باد و رعدوبرق در استانهای یزد، کرمان، خراسان رضوی و خراسان جنوبی از شدت بیشتری برخوردار است براین اساس آب گرفتگی معابر عمومی، سیلاب و احتمال ایجاد خسارت در برخی نقاط استان های فوق پیش بینی می شود.

امیدوار یاد آور شد: همچنین طی این مدت به سبب بارش شدید باران در استان گیلان و غرب استان مازندران آب گرفتگی معابر عمومی دور از انتظار نیست.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی تأکید کرد: بارش باران در شهر تهران تا روز چهارشنبه به صورت پراکنده ادامه خواهد داشت.

وی گفت: بارش‌ باران فردا سه شنبه در تهران نسبت به روز جاری بیشتر خواهد بود و در روز چهارشنبه نیز بارش‌ها به صورت پراکنده انجام می‌شود.

امیدوار با بیان اینکه دمای تهران امروز نسبت به روز گذشته 2 درجه سانتی‌گراد کاهش داشته افزود: دمای تهران صبح سه‌شنبه 4 درجه سانتی‌گراد و صبح چهارشنبه به 2درجه سانتی گراد بالای صفر خواهد رسید.

