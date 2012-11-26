همایش زنان بسیجی با عنوان " زینبیون " در رشت برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این همایش که با حضور 200 زن بسیجی ظهر امروز برگزار شد حجت الاسلام حسین ایزدپناه استاد حوزه و دانشگاه در این مراسم گفت: استقامت و ایستادگی برابر کفر بزرگترین درس حضرت زینب (س) بود، درسی که باید سر لوحه همه زنان مسلمان عالم باشد.

وی به هجمه های فرهنگی استکبار برای به انحراف کشاندن زنان ایران اسلامی اشاره کرد و افزود: تاسی از سیره زنان بزرگ اسلام همچون حضرت فاطمه و زینب کبری (س)، آگاهی و بصرت زنان به ویژه دختران جوان ضامن ایستادگی در مقابل این هجمه های فرهنگی است.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت نیز در این مراسم گفت: بانوان شهید دفاع مقدس با الگو گرفتن از آموزه های اسلام، صبر و استقامت حضرت زینب (س) جان خود را در راه آرمان های اسلام و انقلاب فدا کردند.

سرهنگ مجید دوهندو افزود: انقلاب اسلامی در شرایطی به پیروزی رسید و موجب ساقط شدن رژیم ستمشاهی شد که تمام فراز و نشیب ها، گردنه های سخت و نفس گیر را پشت سر گذاشت و علاوه بر تحمل رنج و سختی ها و مرارت های فراوان خون هزاران شهید و جانباز را تقدیم اسلام کرد.

وی اظهارداشت: بدون شک زنان مسلمان در پذیرش این مرارت ها و سختی ها هم خود به طور مستقیم و با حضور در صحنه های مبارزه و هم با تبعید، زندان و شهادت شوهران، فرزندان و سایر اعضای خانواده و وابستگان خویش سهمی بزرگ داشتند و اگر نبود این نقش آفرینی های موثر و مستمر نهضت اسلامی به پیروزی نهایی نائل نمی آمد.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت ادامه داد: برای زنان مسلمان در تقابل مستقیم و غیرمستقیم با رژیم جبار پهلوی حضرت زینب (س) بهترین الگو برای پیروی و تبعیت بود.