خوزستان برترین استان کشور در تدوین استانداردهای ملی

به گزارش خبرنگار مهر، رضا دهدشتی زاده پیش از ظهر دوشنبه در مراسم تجلیل از برترین های استاندار خوزستان اظهار کرد: در ارزیابی و تعیین استاندارد کالا‌ها یا خدمات، حداقل شاخص ‌های کیفیت در نظر گرفته می‌ شوند که باید این استاندارد‌ها متناسب با سطح توقعات و انتظارات عمومی مردم جامعه باشد.

وی با بیان اینکه مقرر شده تا پایان سال جاری 300 استاندارد ملی در خوزستان تدوین شود، افزود: با توجه به اینکه در تدوین استانداردهای ملی، حائز بالاترین آمار کشوری هستیم، استان خوزستان به عنوان استان برتر در این زمینه شناخته شده است.



دهدشتی زاده با اشاره به اینکه تا کنون 33 استاندارد ملی در استان به تصویب نهایی رسیده است، گفت: 63 استاندارد دیگر در حال تدوین و سپری کردن مراحل نهایی است و مابقی استانداردها تا پایان امسال تدوین می شوند.



وی همچنین از اجرای 9 طرح جدید مربوط به بخش استاندارد با همکاری استاندارد خوزستان خبر داد و افزود: از جمله این طرح ‌های جدید میتوان به طرح کنترل کیفیت مصالح ساختمانی در بازار، رعایت اصول معیار مصرف انرژی در واحدهای تولیدی و عیارسنجی فلزات گرانبها و تعیین عیار خلوص گاز اکسیژن بیمارستانی اشاره کرد.



مدیرکل استاندارد خوزستان به صدور 361 فقره پروانه کاربرد علامت استاندار در استان خوزستان اشاره کرد و گفت:از ابتدای سال جاری تا کنون نیز 50 فقره صادر شده است.

وی ادامه داد: درسال جاری هفت هزار محموله وارداتی مورد بازرسی و نمونه‌ برداری قرار گرفت که در نهایت مجوز آنها برای ورود به استان‌ صادر و همچنین در این مدت از ورود 60 محموله وارداتی به دلیل عدم انطباق با شرایط استاندارد و جلوگیری شد.

