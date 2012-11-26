حجت الاسلام محمدی : ایرانیان مقیم خارج ازکشوراموزه های ناب اهل بیت را به جهان معرفی کنند

به گزارش خبرنگار مهر از سئول ، در این مراسم که با حضورسفیرجمهوری اسلامی ، اعضای سفارت و ایرنیان مقیم کره و خانواده های آنان برگزار شد، حجت الاسلام محمدی مبلغ اعزامی از ایران ضمن تشریح اهداف قیام سرور و سالار شهیدان، صبر اهل بیت را نقطه کلیدی حصول آنان به اهداف متعالی بشری ذکر دانست .

وی افزود: اگر زینب کبری (ع) ، دانش آموخته مکتب علوی و فاطمی به خصیصیه بارز صبر آراسته نبود، بهیچ عنوان قیام کربلا اهداف و شعارهای آن تا این برهه از تاریخ ماندگار نبود و درس هائی که از این قیام خونین باقی ماند، موجب رشد جامعه بشری نمی شد.

این مدرس حوزه علمیه قم، همچنین نقش ایرانیان مقیم خارج از کشور جهت معرفی حماسه خونین حسینی و ویژگی های متمایز آن با سایر نبردها و انقلاب هائی که بشر در طول تاریخ به آن پرداخت را به سایر جوامع با اهمیت برشمرد.

وی خاطر نشان کرد : شیعه واقعی، از فرصت حضور در خارج از کشور به نحو احسن استفاده می نماید و نه تنها خانواده خود را با معارف اهل بیت آشنا و همراه می نماید، بلکه تلاش می کند تا نظیر تجار ایرانی که درطول تاریخ، مبلغ فرهنگ علوی بوده اند آموزه های ناب و به روز اهل بیت را در سراسر جهان معرفی نماید.

مراسم عزاداری دهه اول محرم، با برگزاری شام غریبان سید و سالار شهیدان و یاران باوفایش همراه با ذکر مصیبت توسط مداحان اهل بیت شامگاه یکشنبه به پایان رسید.

بر اساس این گزارش ، مراسم عزاداری شیعیان شبه قاره و عرب نیز در محل حسینیه شیعیان در سئول موسوم به "امام بارگاه" با سخنرانی حجت الاسلام رضوی ، مبلغ اعزامی از حوزه علمیه قم و مداحان محلی اهل بیت برگزار گردید.