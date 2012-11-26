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۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۷:۰۷

باباکوهی خبر داد:

برپایی نمایشگاه بزرگ کتاب در بهشهر

برپایی نمایشگاه بزرگ کتاب در بهشهر

بهشهر - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بهشهر از برگزاری نمایشگاه کتاب ویژه محرم در این شهرستان خبر داد.

علی اصغر باباکوهی اشرفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این نمایشگاه و فروشگاه بیش از پنج هزار عنوان کتاب از 200 ناشر به نمایش گذاشته شد.

وی افزود: نمایشگاه و فروشگاه یاد ماندگار از روز نخست هفته کتاب شروع به کار کرده و تا 20 آذر ماه برای عموم دایر است.

باباکوهی با اشاره به تقارن برپایی نمایشگاه با ماه محرم اظهار داشت: کتاب های مناسب با این ایام در نمایشگاه موجود است و افراد می توانند جهت بالا بردن سطح معلومات خود، از این آثار بهره مند شوند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بهشهر گفت: این اداره سه هزار جلد کتاب به مناسبت هفته کتاب و ماه محرم به مدارس و مراکز فرهنگی این شهرستان و توابع اهدا کرد.

بهشهر در شرق مازندران واقع است.

کد مطلب 1752021

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