برپایی نمایشگاه بزرگ کتاب در بهشهر

علی اصغر باباکوهی اشرفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این نمایشگاه و فروشگاه بیش از پنج هزار عنوان کتاب از 200 ناشر به نمایش گذاشته شد.

وی افزود: نمایشگاه و فروشگاه یاد ماندگار از روز نخست هفته کتاب شروع به کار کرده و تا 20 آذر ماه برای عموم دایر است.

باباکوهی با اشاره به تقارن برپایی نمایشگاه با ماه محرم اظهار داشت: کتاب های مناسب با این ایام در نمایشگاه موجود است و افراد می توانند جهت بالا بردن سطح معلومات خود، از این آثار بهره مند شوند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بهشهر گفت: این اداره سه هزار جلد کتاب به مناسبت هفته کتاب و ماه محرم به مدارس و مراکز فرهنگی این شهرستان و توابع اهدا کرد.

بهشهر در شرق مازندران واقع است.