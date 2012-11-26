21 میلیارد ریال به مددجویان کمیته‌ امداد اردبیل پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلیل قدیمی عصر دوشنبه در جلسه توسعه اشتغال مددجویان کمیته امداد اردبیل افزود: این تسهیلات به منظور ایجاد فضاهای خودکفایی در اختیار مددجویان و خانواده های نیازمند این نهاد قرار گرفته است.

وی اجرای طرحهای دامداری، کشاورزی، زنبورداری، قالیبافی و... را از جمله مصوبات این تسهیلات برشمرد و یادآور شد: 493 نفر از این تسهیلات خودکفایی و اشتغالزایی بهره مند شده اند.

مدیر کمیته‌ امداد اردبیل تصریح کرد: از مبلغ کل وامهای پرداختی بالغ بر سه میلیارد و 510 میلیون ریال از طریق منابع کمیته‌ امداد و مابقی آن از محل تسهیلات بانکی پرداخت شده است.

به گفته وی کمیته‌ امداد با ارائه تسهیلات اشتغالزایی و همچنین نظارت مستمر بر طرحهای خودکفایی، مصمم است تا نیازمندان و مددجویان تحت حمایت را جهت توانمندی کامل یاری کند.



قدیمی همچنین با بیان اینکه از ابتدای سال جاری 120 نفر از فرزندان مددجویان و افراد نیازمند نیز به مراکز کاریابی معرفی شده اند، متذکر شد: افراد معرفی شده، با توجه به تخصص و حرفه‌ی مورد نظر و درخواستی، بعد از معرفی به دفاتر کاریابی موفق به اشتغال و کسب درآمد شده اند.

وی با بیان اینکه این تعداد افراد معرفی شده در شرکتها و کارگاه های خصوصی مشغول به کار شده اند، ادامه داد: درآمد و حقوق این تعداد افراد بر اساس قانون کار مشخص و تعیین شده است.

قدیمی عنوان کرد: یکی از اهداف اصلی و اساسی این نهاد ایجاد اشتغال پایدار و مفید برای افراد نیازمند و خانواده های تحت حمایت بوده که طبق تعاملات انجام یافته با موسسات متعدد کاریابی، امیدواریم با اشتغال جوانان و فرزندان خانواده های تحت حمایت جویای کار به این مهم دست یابیم.