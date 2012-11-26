کارگاه آموزشی تولید کود ورمی کمپوست در تاکستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این کارگاه آموزشی که روز دوشنبه در محل جهاد کشاورزی تاکستان برگزارشد تعدادی از بهره برداران و کشاورزان تاکستانی با روشهای استفاده از مواد زائد در تولید کمپوست آشنا شدند.

مجید اسماعیلی مدیر جهاد کشاورزی تاکستان در این کارگاه آموزشی گفت: تولید کود ورمی کمپوست موجب جلوگیری ازتولید زباله و استفاده بهینه از پسماندها و مواد زائد شده و تولید کود در مصارف کشاورزی باعث تقویت عناصر آلی خاک می شود.

وی به ویژگیها و روش های تولید این نوع کودها اشاره کرد و گفت: طی یک فرآیند زباله ها و پسماندهای محیطی قابل تبدیل شدن به نوعی پروتئین با منشا حیوانی است که با پرورش کرم زباله خوار ورمی مواد آلی فساد پذیر کود ارگانیک ورمی کمپوست را تولید می کند.

اسماعیلی تصریح کرد: علاوه برتولید کود آلی از پروتئین بدن کرم خاکی ورمی در تغذیه آبزیان، خوراک دام و طیور و مواد گرانقیمت آرایشی و بهداشتی نیز بدست می آید.

به گفته این مسئول، تولید کود ورمی کمپوست را در فضاهای مختلف از جمله پارکینگ، انباری و همچنین بالکن منزل و نیز پـرورش این کرم و فـرآوری بخشی از زباله های تر را می توان انجام داد و کود تولید کرد.

در این دوره آموزشی، ترویجی یک روزه، تسهیلگران زن روستایی و کشاورزان شهرستان تاکستان حضور داشتند.