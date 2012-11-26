برپایی 40 خیمه معرفت در گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن دارابی گفت: این خیمه ها به صورت ثابت و سیار در 20 نقطه شهرستان گرگان شامل 18 بقعه متبرکه و پارک شهر و ناهارخوران برپا شد.



وی ضمن تقدیر از همکاری شهرداری و نیروی انتظامی در برپایی خیمه های معرفت، افزود: در این خیمه ها مبلغان و مربیان به سوالات و شبهات دینی مردم پاسخ و در زمینه های مختلف نیز مشاوره می دهند.

حجت الاسلام دارابی خاطرنشان کرد: در این ویژه برنامه، برنامه هایی همچون کار با کودک، تبلیغ چند رسانه ای، پاورپوینت، ایجادمرکز مشاوره، پاسخگویی به شبهات و سوالات و احکام شرعی و مسابقه قرآن بخوانید جایزه بگیرید و نقاشی بکشید جایزه بگیرید، برگزار می شود.

اجرای 301 طرح کار انگیزی در گلستان

معاون خودکفایی و اشتغال کمیته امداد امام خمینی (ره) گلستان گفت: در هفت ماه نخست سال جاری 301 طرح کارانگیزی در گلستان اجرا شده است.

جواد عینعلی اظهار داشت: در همین راستا در هفت ماه نخست سال جاری 301 طرح کارانگیزی با اعتبار 2 میلیارد و 872 میلیون ریال توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) گلستان اجرا شده است.

عینعلی یادآور شد: در سال جاری مجموعا 3 هزار و 667 طرح در سه بخش کارانگیزی، مشاغل خانگی و اشتغال خرد با اعتبار 120 میلیارد و 599 میلیون ریال توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) گلستان انجام گردیده است.

تملک زمین برای 30 هزار واحد مسکن مهر گلستان

مدیریت املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی گلستان از تملک زمین برای 30 هزار واحد مسکن مهر در استان خبر داد.

غلامرضا درخشان افزود: از سال 86 پس از تصویب بند د تبصره 6 قانون بودجه سال 86 که ساخت و ساز مسکن مهر در کشور رونق گرفت ، اداره کل راه و شهرسازی گلستان برای تامین بیش از 30 هزار واحد مسکونی در استان اقدامات مهمی انجام داده که تملیک و خرید اراضی از آن جمله است.



به گفته درخشان، در سال 91 نیز مقرر شد تعداد یکصد قطعه زمین به صورت مشاع به 200 نفر از خانواده های معزز شهدا و جانبازان واجد شرایط در شهر بندرترکمن واگذار شود.

گلستان رتبه برتر مسابقات مطالعه و تحقیق فرزندان شاهد کشور را کسب کرد

دانش آموزان شاهد شهرستان آزادشهر موفق به کسب رتبه اول مسابقات مطالعه و تحقیق کشوری با موضوع «اینترنت ،فرصت یا تهدید »شدند.

لازم به ذکر است مسابقات مطالعه و تحقیق فرزندان شاهد همه ساله در سطح کشوری برگزار می گردد که استان گلستان برای اولین بار توانست در مرحله دفاعیه این مسابقات حضور یافته و رتبه اول ،سوم و چهارم را از آن خود نماید.