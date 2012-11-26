آمار خسارتهای جنگ در غزه/حزب الله خواستار حمایت تسلیحاتی از مقاومت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، "نواف الموسوی" گفت : فتنه مذهبی عامل بقای رژیم صهیونیستی است و کسانی که کمکی به ملت فلسطین نمی کنند از فتنه افکنی و دامن زدن به مشکلات داخلی میان آنها پرهیز کنند.

عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان افزود: صهیونیستها امروز از مسئولان خود می خواهند که از جنگ پرهیز کنند، زیرا نگران تلفات انسانی هستند.

وی بیان کرد: مقاومت فلسطین با سلاحها و موشکهایی که در اختیار داشت ضمن هدف قرار دادن نقاط مختلفی از فلسطین اشغالی، پیروزی را برای خود به ارمغان آورد.

موسوی افزود: آیا کسانی که خود را دوست ملت فلسطین معرفی می کنند حاضرند که به آنها سلاح بدهند. سلاح مقاومت تنها راه آزادی اراضی فلسطین است.

وی گفت : کسانی که مانع ارسال سلاح برای فلسطینی ها می شوند، در واقع دست رژیم صهیونیستی را برای کشتار ملت فلسطین باز می گذارد.

آمار خسارتهای جنگ در غزه

"طاهر النونو" سخنگوی دولت منتخب فلسطین نیز اعلام کرد: آسیبهای ناشی از عملیات "ستون ابر" رژیم صهیونیستی علیه غزه، بالغ بر یک میلیارد و 245 میلیون دلار است.

وی افزود: در عملیات نظامی رژیم صهیونیستی دویست ساختمان مسکونی به طور کامل ویران و هشت هزار ساختمان مسکونی به شکل جزئی تخریب شد.

النونو بیان کرد: در این جنگ همچنین 42 ساختمان غیر مسکونی به طور کامل ویران شد که در میان آنها ساختمانها و مراکز دولتی و امنیتی وجود دارد.

وی گفت : سه باب مسجد و یک مرکز درمانی به شکل کامل ویران و صدها ساختمان دولتی به شکل جزئی تخریب شد.