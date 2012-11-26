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۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۸:۰۳

همایش بزرگ رهروان حضرت زینب (س) در گرگان برگزار شد

همایش بزرگ رهروان حضرت زینب (س) در گرگان برگزار شد

گرگان - خبرگزاری مهر: همایش بزرگ رهروان حضرت زینب (س) با حضور بیش از پنج هزار بانوی گلستانی در گرگان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده ولی فقیه در سپاه گلستان عصر دوشنبه در این همایش گفت: زنان و کودکان کربلا، با رسوایی چهره زشت بنی امیه تثبیت کننده قیام امام حسین (ع) بوده اند.

حجت الاسلام یدالله غلامی از زنان و بانوان خواست تا همانند حضرت زینب (س) با ولایت همراه باشند.

وی اظهار داشت: هدف اصلی امام حسین (ع) احیای امر به معروف و نهی از منکر بود و باید به این مهم توجه ویژه شود.

وی اظهار داشت: باید به فلسفه قیام عاشورا پرداخته شود و در این زمینه تبیین و روشنگری صورت گیرد.

نماینده ولی فقیه در سپاه گلستان بیان داشت: آن چیزی که به درد  امروز جامعه ما می خورد چرایی حادثه عاشوراست و سخنان زیادی در این باره است که باید گفته شود.

کد مطلب 1752036

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