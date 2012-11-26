همایش بزرگ رهروان حضرت زینب (س) در گرگان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده ولی فقیه در سپاه گلستان عصر دوشنبه در این همایش گفت: زنان و کودکان کربلا، با رسوایی چهره زشت بنی امیه تثبیت کننده قیام امام حسین (ع) بوده اند.

حجت الاسلام یدالله غلامی از زنان و بانوان خواست تا همانند حضرت زینب (س) با ولایت همراه باشند.

وی اظهار داشت: هدف اصلی امام حسین (ع) احیای امر به معروف و نهی از منکر بود و باید به این مهم توجه ویژه شود.

وی اظهار داشت: باید به فلسفه قیام عاشورا پرداخته شود و در این زمینه تبیین و روشنگری صورت گیرد.

نماینده ولی فقیه در سپاه گلستان بیان داشت: آن چیزی که به درد امروز جامعه ما می خورد چرایی حادثه عاشوراست و سخنان زیادی در این باره است که باید گفته شود.