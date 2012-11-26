  1. بین الملل
۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۷:۵۷

پرچمهای آمریکا و اسرائیل در جلال آباد افغانستان به آتش کشیده شد

پرچمهای آمریکا و اسرائیل در جلال آباد افغانستان به آتش کشیده شد

رسانه های خبری از برگزاری تظاهرات ضد آمریکایی صهیونیستی در شهر جلال آباد افغانستان و به آتش کشیده شدن پرچمهای رژیم اشغالگر و حامی قسم خورده اش در این شهر خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس، هزاران دانشجوی افغانی امروز دوشنبه در اعتراض به حمله اخیر رژیم صهیونیستی به نوار غزه در شهر جلال آباد تظاهرات کرده و پرچمهای آمریکا و این رژیم را به آتش کشیدند.

دانشجویان همچنین شعارهای ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی سر داده و خارج از دانشگاه جلال آباد در مرز افغانستان با پاکستان تجمع و بزرگراه منتهی به مرکز شهر را مسدود کردند.  

حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به نوار غزه سبب شد تا مردم اکثر کشورهای جهان تظاهراتی را در حمایت از مردم مظلوم فلسطین برگزار کنند و هفته گذشته نیز چنین تظاهراتی در کابل برگزار شد.

دانشجویان افغانی همچنین از پاکستان به خاطر حمله توپخانه ای اخیر به افغانستان انتقاد کردند. تظاهرات کنندگان نیز مخالفت خود را با حکم اعدام سرباز ارتش ملی افغانستان به خاطر تیرباران پنج سرباز فرانسوی اعلام کردند.

کد مطلب 1752038

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