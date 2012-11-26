پرچمهای آمریکا و اسرائیل در جلال آباد افغانستان به آتش کشیده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس، هزاران دانشجوی افغانی امروز دوشنبه در اعتراض به حمله اخیر رژیم صهیونیستی به نوار غزه در شهر جلال آباد تظاهرات کرده و پرچمهای آمریکا و این رژیم را به آتش کشیدند.

دانشجویان همچنین شعارهای ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی سر داده و خارج از دانشگاه جلال آباد در مرز افغانستان با پاکستان تجمع و بزرگراه منتهی به مرکز شهر را مسدود کردند.

حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به نوار غزه سبب شد تا مردم اکثر کشورهای جهان تظاهراتی را در حمایت از مردم مظلوم فلسطین برگزار کنند و هفته گذشته نیز چنین تظاهراتی در کابل برگزار شد.

دانشجویان افغانی همچنین از پاکستان به خاطر حمله توپخانه ای اخیر به افغانستان انتقاد کردند. تظاهرات کنندگان نیز مخالفت خود را با حکم اعدام سرباز ارتش ملی افغانستان به خاطر تیرباران پنج سرباز فرانسوی اعلام کردند.