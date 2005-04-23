حضور نوجوانان و جوانان در همايش روز زمين پاك قابل توجه است

به گزارش خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر"، دكتر ابراهيمي در همايش روز زمين پاك و مديريت پسماندها به چگونگي شكل گيري اين همايش پرداخت و افزود : اواخر دي ماه سال 1383 فراخواني تقديم انديشمندان شد كه طي آن با استقبال بي سابقه اي مواجه شديم و بيش از 90 مقاله در مورد تفكيك زباله، كاهش توليد زباله، مشاركت هاي عمومي و مديريت پسماندها به دبيرخانه همايش ارسال گرديد كه مقالات رسيده توسط كميته همايش مورد ارزيابي قرار گرفت كه در نهايت 23 مقاله برگزيده شد و 6 مقاله نيز در اين همايش مورد بررسي قرار گرفت.

وي از نكات برجسته و منحصر به فرد اين همايش توجه ويژه به اقشار جوان و نوجوان در مناطق 22 گانه تهران عنوان كرد و يادآور شد : بيش از 350 انشاء از طرف دانش آموزان به اين همايش ارسال شده است كه اين موضوع بسيار قابل توجه مي باشد.

همايش «روز زمين پاك و مديريت پسماندها» توسط معاونت خدمات شهري سازمان بازيافت و تبديل مواد و با همكاري دانشگاه تهران در تالار علامه اميني برگزار شد.