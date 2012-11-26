  1. اقتصاد
۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۷:۳۴

احمدوند اعلام کرد:

عرضه بلوک 17 درصدی سهام ذوب آهن در فرابورس

عرضه بلوک 17 درصدی سهام ذوب آهن در فرابورس

رئیس سازمان خصوصی سازی، اعلام کرد: بلوک 17 درصدی سهام ذوب آهن اصفهانT نوزدهم آذرماه سال جاری در فرابورس عرضه می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرحیم احمدوند از عرضه بلوک 17 درصدی سهام ذوب آهن اصفهان در روز 19 آذرماه جاری در فرابورس خبر داد.

رئیس سازمان خصوصی سازی، اظهار داشت: یک میلیارد و 337 میلیون و 628 هزار و 952 سهم این شرکت به قیمت تابلو فرابورس در روز عرضه (معادل قیمت بسته شدن روز قبل از عرضه) به اضافه 20 درصد به شرط آنکه از 3 هزار و 400 ریال کمتر نباشد در 19 آذرماه عرضه می شود.

به گفته وی، این بلوک که به وکالت از سوی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران عرضه می شود به صورت 30 درصد نقد و بقیه اقساط 4 ساله واگذار خواهد شد.

احمدوند با اشاره به سرمایه 7 هزار و 868 میلیارد و 406 میلیون ریالی ذوب آهن اصفهان، افزود: مبلغ سپرده شرکت در این مزایده 136 میلیارد و 438 میلیون و 153 هزار و 104ریال تعیین شده است و برنده این معامله 20 روز کاری فرصت خواهد داشت 30 درصد مبلغ پیشنهادی خود را پرداخت کند.

بر اساس این گزارش، برای این معامله مشوق های مالی، غیرمالی و تخفیفات سهام بلوکی کنترلی در نظر گرفته شده است و خریدار یا خریداران سهام کنترلی که در طی دوره تقسیط، نسبت به افزایش کارکنان بنگاه، به میزانی بیش از آنچه در سند واگذاری ثبت شده، اقدام و یا مبادرت به آموزش و به کارگیری نیروهای مازاد سایر بنگاه های واگذار شده، در واحد خود نمایند، در صورت احراز شرایط، از مشوق های مالی و یا غیر مالی به ترتیب مقرر در دستور العمل نحوه اعمال مشوق های مالی و یا غیرمالی به شماره 206295/2/63 مورخ 18/01/1388 و دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری مصوب 11/02/1389 و 18/02/1389 هیأت واگذاری برخوردار خواهند شد.

همچنین خریداران سهام کنترلی در صورت احراز شرایط و انجام اقداماتی نظیر سرمایه گذاری جدید، ارتقای کارائی و بهره وری، تداوم تولید و ارتقای سطح آن، ارتقاء فن آوری و تثبیت سطح اشتغال در بنگاه مورد واگذاری از تخفیفات موضوع دستورالعمل نحوه اخذ تعهدات، درج شروط و اعطای تخفیفات مصوب شماره 223915 مورخ 18 فروردین ماه 88 هیئت واگذاری برخوردار خواهند شد.

تولید مقاطع فولادی مهم ترین فهالیت های شرکت ذوب آهن اصفهان است و در حال حاضر ایمیدرو با 81.4 درصد، بخش خصوصی (عرضه شده به وکالت از صندوق ذخیره فرهنگیان) با 15 درصد و کشف قیمت با 3.6 درصد ترکیب سهامداران این شرکت را تشکیل می دهند.

کد مطلب 1752041

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