به گزارش خبرنگار مهر، صبا در چهار بازی از هفت بازی قبل خانگی خود به ترتیب برابر تیم های فجر شهید سپاسی شیراز، داماش گیلان، فولاد مبارکه سپاهان اصفهان و فولاد خوزستان تن به تساوی داده و یک بار نیز به ملوان بندر انزلی باخته است.



این در حالی است که شاگردان عبدالصمد مرفاوی در خانه با چهار گل پیکان را در هم کوبیده و یک بر صفر نیز از سد گهر شهرداری دورود گذشته اند و در مجموع مقایسه آمار عملکرد آنها با دیدارهای بیرون از خانه، حمایت از اقتدار آنها در بازی های خانگی ندارد.



صبای قم در بازی‌های خانگی این فصل خود از هفت مسابقه و 21 امتیاز ممکن تنها هفت امتیاز اندوخته است در حالی که این تیم در دیدارهای خارج از خانه از هشت بازی و 24 امتیاز ممکن نیز به 10 امتیاز دست یافته است و عملکردش در دیدارهای داخل و خارج از خانه کاملا برابر است.



صبای قم در هفته‌های اخیر روندی همراه با فراز و فرود داشته است، زیرا بعد از شروع خوب در آغاز فصل همگان از صبای قم انتظار داشتند با توجه به بازیکنان خوب و سرشناسی که در اختیار دارد در لیگ دوازدهم همواره جزو تیم‌های بالانشین جدول رده‌بندی باشد اما در طول شش هفته گذشته فراز و نشیب‌های صبا حتی موجب نزول جایگاه این تیم در جدول رده بندی نیز شده است.



به هر ترتیب نگاه مدیرعامل باشگاه صبای قم به این تیم این است که صبا در پایان فصل یکی از تیم های بالای جدول رده‌بندی است که حتی مدعی کسب عنوان قهرمانی هم خواهد بود اما باید به انتظار نشست و از بازی عصر چهار مقابل راه‌آهن، صبای آسیایی را دقیق تر نظاره کرد.



در مقابل تیم راه‌آهن شهرری نیز با علی دایی سرمربی مطرح خود بعد از اینکه یکی دو هفته را با ناکامی پشت سرگذاشت، در هفته پانزدهم برابر تیم بحران‌زده صنعت نفت آبادان پیروزی ارزشمندی را در خانه کسب کرد تا علاوه بر بهبود وضعیت خود در جدول رده‌بندی، حریف را به پرتگاه سقوط بفرستد.



راه‌آهنی‌ها در بازی عصر چهارشنبه یکی از بزرگترین مشکلاتشان ضعف خط دفاعی است ضمن اینکه در تیم صبای قم مهاجمان این تیم با کارهای هجومی که مرفاوی بعد از سال ها تجربه بازی در تیم های ملی و باشگاه استقلال به مهاجمانش یاد داده است، می‌توانند به خوبی برای موفقیت تیم صبا و ناکامی تیم راه‌آهن ایفای نقش کنند.



مسابقه تیم‌های صبای قم و راه‌آهن شهرری در هفته شانزدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس از ساعت 15 و 15 دقیقه عصر چهارشنبه هشتم آذرماه به میزبانی صبای قم در ورزشگاه یادگار امام قم برگزار ‌می‌شود.

