آتش در هیئت عزاداری /بی توجهی به هشدارهای آتش نشانان

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران در پی تماس همسایگان مبنی بر احتمال وقوع حادثه گاز گرفتگی در واحد مسکونی، آتش نشانان ایستگاه 38 و نجات 5 را به شهرک ولیعصر اعزام کرد.

بسته شدن مسیر دودکش بخاری واحد مسکونی از طبقه سوم یک مجتمع مسکونی منجر به گازگرفتگی سه نفر از اعضای یک خانواده شده بود که آتش نشانان بلافاصله پس از رسیدن به محل حادثه به یاری امدادگران اورژانس شتافتند و به ایمن سازی محل حادثه پرداختند که متاسفانه مرگ دو برادر توسط عوامل اورژنس تایید و عضو دیگر این خانواده نیز به مرکز درمانی منتقل شد.

امیر معماریان معاون منطقه پنج عملیات که در محل حادثه حضور داشت در ادامه توصیه های ایمنی سازمان آتش نشان به شهروندان تاکید کرد: با توجه به فرا رسیدن فصل سرما و استفاده از وسایل گرمازا لازم است شهروندان نسبت به بازدید ظاهری از بخاری و لوله ها و راههای خروجی آن اقدام کنند و مسیر دودکش بخاری را از هر گونه آلودگی همچون انباشته شدن برگ درختان و لانه پرندگان پاک کنند تادیگر شاهد چنین حوادث تلخی نباشیم.

انفجار گاز در منزل مسکونی

شنیده شدن صدای انفجار گاز در ساختمان مسکونی در خیابان حافظ، زنگ ایستگاه 1و گروه امداد و نجات این ایستگاه را به صدا درآورد و آتش نشانان به سوی محل حادثه اعزام شدند. یک پیرمرد و یک پیرزن که مالک واحد مسکونی بودند در طبقه اول ساختمان محبوس شده بودند. در این حادثه پیرمرد کمی آسیب دید که فورا به بیمارستان منتقل شد.

آتش مسافر خودرو سواری شد

ناتوانی راننده خودروی سواری در کنترل آن، این وسیله نقلیه را در غرب به شرق بزرگراه آزادگان به آتش کشید. خودروی سواری پراید در بزرگراه آزادگان با 5 سرنشین، به علت نامعلوم از مسیر اصلی منحرف شده و پس از برخورد با گاردریل واژگون و دچار آتش سوزی شده بود.

خوشبختانه سرنشینان خودرو قبل از رسیدن نیروها بلافاصله از خودرو خارج شده بودند که آتش نشانان بی درنگ همزمان با ایمن سازی و قرار دادن علائم هشداردهنده احتیاط و با استفاده از تجهیزات خاموش کننده و یک رشته لوله آبرسان آتش سوزی آن را کاملا خاموش کردند.

آتش در هیئت عزاداری

در پی تماس شهروندان مبنی بر آتش سوزی در هیئت عزاداری، ستاد فرماندهی آتش‌نشانی تهران، آتش‌نشانان ایستگاه 48 را به محل حادثه در خیابان نبرد شمالی اعزام کرد. هنگام رسیدن آتش نشانان به محل حادثه، پارکینگ یک آپارتمان 4 طبقه که برای برگزاری عزاداری آماده شده بود کاملاًشعله ور شده و دود زیادی از آن متصاعد می شد.

توجه به دود گرفتگی در ساختمان و محبوس شدن ساکنان ساختمان، آتش نشانان بلافاصله به دو گروه تقسیم شدند و همزمان گروه اول به بازدید تمام طبقات پرداخته و 9 نفر از ساکنین محبوس شده را از میان دود به پشت بام هدایت کردند و گروه دیگر نیز با استفاده از یک رشته لوله آبرسان آتش را خاموش و از سرایت به طبقات دیگر جلوگیری کردند. آتش نشانان با لکه گیری کامل محل حادثه، تخلیه دود و ارائه توصیه های ایمنی لازم به ساکنان ساختمان به عملیات خود پایان دادند.