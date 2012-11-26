یادواره 4900 شهید فرهنگی کشور در استان همدان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس حسنی محتشم بعدازظهر دوشنبه در چهارمین جلسه هماهنگی کمیته اجرایی ستاد یادواره شهید حاج محمد طالبیان و 4900 شهید فرهنگی کشور بیان کرد: در استان همدان 209 شهید فرهنگی و هزار و 704 شهید دانش آموزان وجود دارد که به منظور معرفی شهدای شاخص فرهنگی به اقشار مختلف مردم این یادواره برگزار می شود.

رهبری تأکیدات بسیاری مبنی بر معرفی این شهید مبارز فرهنگی داشتند

وی در رابطه با شهید طالبیان گفت: سال گذشته در برگزاری کنگره امیران، فرماندهان و هشت هزار شهید در استان همدان، اعضای کنگره به ملاقات مقام معظم رهبری رفتند که ایشان در آن ملاقات از شهید طالبیان به عنوان شهید شاخص فزهنگی کشور یاد کردند و همچنین رهبری تأکیدات بسیاری مبنی بر معرفی این شهید مبارز فرهنگی داشتند.

وی ادامه داد: در این راستا با رویکرد معرفی الگوهای شهدای شاخص فرهنگی و دانش آموزی که با وجود تأثیرگذاری قابل توجه در حوزه تعلیم و تربیت با ایثارگری های خود به صورت گمنام به شهادت رسیدند، این یادواره برگزار می شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان عنوان کرد: شهید حاج محمد طالبیان از دیار نهاوند فردی مؤثر، مشهور و نام آور در حوزه تعلیم و تربیت بود که ریاست اداره آموزش و پرورش شهرستان نهاوند را برعهده داشت و در دوران پهلوی از مبارزان سیاسی و دوران هشت دفاع مقدس از فرماندهان جنگ بودند.

20 آذرماه یادواره شهید طالبیان در نهاوند برگزار می شود

وی اظهار کرد: به منظور معرفی هر چه بیشتر شخصیت این شهید والا مقام به جامعه فرهنگیان در سطح شهرستان نهاوند نیز در 20 آذرماه یادواره ای برگزار خواهد شد.

حسنی محتشم اضافه کرد: این یادواره با هدف شناساندن هر چه بیشتر شهدای فرهنگی به مردم و ایجاد فرهنگ ایثار و شهادت در بین دانش آموزان برگزار می شود.

وی تأکید کرد: این یادواره ملی با شرکت سه هزار نفر از اقشار مختلف مردم و با حضور مهمانان عالی رتبه کشوری و وزیر آموزش و پرورش برگزار خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان ادامه داد: برای برگزاری این یادواره ملی شهدای فرهنگی هشت کمیته شامل کمیته جمع آوری، پشتیبانی، فرهنگی و هنری، روابط عمومی و تبلیغات، علمی، تربیت بدنی، حفاظت و امنیت و نظارت و ارزشیابی تشکیل شده است که هر کمیته برنامه جنبی را برای برگزاری یادواره تدارک دیده است.