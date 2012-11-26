  1. بین الملل
۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۸:۰۱

اسکای نیوز گزارش داد؛

دیدار مرسی و شورای قضایی تا ساعتی دیگر/ اتهام براندازی به نامزدهای انتخابات

دیدار مرسی و شورای قضایی تا ساعتی دیگر/ اتهام براندازی به نامزدهای انتخابات

یک رسانه عربی دقایقی پیش اعلام کرد: تا یک ساعت دیگر نشست محمد مرسی و شورای عالی قضایی مصر در قاهره آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار  اسکای نیوز عربی  دقایقی پیش در گزارشی از قاهره اعلام کرد: تا یک ساعت دیگر نشست محمد مرسی و شورای عالی قضایی مصر در قاهره آغاز می شود.

وی افزود: این دیدار برای متقاعد کردن شورای عالی قضایی به اینکه تصمیات اخیر مرسی نقض اختیارات دستگاه قضایی محسوب نمی شود، برگزار می شود.
 
اسکای نیوز همچنین اعلام کرد: تا دقایقی دیگر جبهه نجات ملی مصر کنفرانس خبری درباره تظاهرات میلیونی فردا سه شنبه برگزار می کند.
 
از سوی دیگر ، منابع خبری از طرح دادخواستی علیه حزب الوفد و دیگر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اخیر درباره تلاش برای برای سرنگونی دولت خبر می دهند.
کد مطلب 1752057

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