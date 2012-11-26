دیدار مرسی و شورای قضایی تا ساعتی دیگر/ اتهام براندازی به نامزدهای انتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار اسکای نیوز عربی دقایقی پیش در گزارشی از قاهره اعلام کرد: تا یک ساعت دیگر نشست محمد مرسی و شورای عالی قضایی مصر در قاهره آغاز می شود.

وی افزود: این دیدار برای متقاعد کردن شورای عالی قضایی به اینکه تصمیات اخیر مرسی نقض اختیارات دستگاه قضایی محسوب نمی شود، برگزار می شود.

اسکای نیوز همچنین اعلام کرد: تا دقایقی دیگر جبهه نجات ملی مصر کنفرانس خبری درباره تظاهرات میلیونی فردا سه شنبه برگزار می کند.



از سوی دیگر ، منابع خبری از طرح دادخواستی علیه حزب الوفد و دیگر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اخیر درباره تلاش برای برای سرنگونی دولت خبر می دهند.