دولت فردا و جوان امروز دوستاني صميمي و يكدل خواهند بود// با كمك جوانان روزهاي سخت را به روزهاي پراميد آينده مبدل مي سازيم

به گزارش خبرگزاري "مهر"، دكتر ولايتي كه در يك نشست سه ساعته صميمي در جمع صدها دانشجوي دانشگاههاي سراسر كشور حضور يافته بود با بيان اين مطلب افزود: از نظر شخصيتي، جوان سرشار از شور و نشاط ، تحرك و پويايي و استعداد وافر براي كسب تجربه و يادگيري است و علاوه بر اينكه اهل تعقل و تامل است از حسن هيجان و ماجراجويي خاص اين مرحله سني برخوردار است.

وي افزود: بر همين اساس، جوان بايد با استدلال منطقي و قانع كننده مواجه شود تا آن را محل تامل و تعقل خويش قرار دهد و يا مي خواهد خود تجربه كند تا به خوب و بد امر واقف گردد.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، سربلندي هر كشور را در تامين شايسته و عادلانه نيازهاي مردم خواند و افزود: از آنجا كه جوانان، جمعيت چشمگير اين كشور را تشكيل مي دهند برنامه ريزي و تلاش در جهت تامين نيازهاي آنان را اولويت مهم برنامه هاي خود مي دانم .

عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي با بيان اينكه جوان خواهان احترام و شخصيت گذاري است، گفت: جوان امروز خواهان دسترسي آسان به ظرفيت هاي آموزشي براي طي كردن مدارج علمي است و دولت بايد برايش بستر ادامه تحصيلات عاليه را فراهم سازد.

دكتر ولايتي افزود: جوان امروز اشتغال مي طلبد تا سرافرازانه كار كند. او خواهان تسهيلاتي براي دستيابي به مسكن و برخورداري از امكاناتي است تا بتواند تشكيل خانواده دهد.

كانديداي رياست جمهوري گفت: آنچه جوانان از ما مي طلبند خواسته هاي درستي است كه بايد در اولويت برنامه ها باشد.

دولت فردا و جوان امروز دوستاني صميمي و يكدل خواهند بود كه خستگي روزهاي سخت گذشته را به شادابي و طراوت روزهاي پراميد آينده، مبدل مي سازند.

دكتر ولايتي سپس در فضايي دوستانه و صميمي به سوالات شفاهي و كتبي دانشجويان پاسخ گفت.

وي در پاسخ به سوالي پيرامون علت خروج از شورا و بازگشت دوباره به شورا گفت: بنده يك بار وارد شورا شدم و يك بار هم خارج شدم و ورود ديگري در كار نبوده است.

وي افزود: آنچه در شورا پيش آمد از مدتها قبل قابل پيش بيني بود و لذا 4 نفر از 5 نفر گزينه شورا خارج شدند و در حقيقت شوراي هماهنگي از بين يك نفر، يك نفر را برگزيد. بنده عرض مي كنم با عزمي راسخ در اين ميدان هستم و ترجيح قطعي من حضور مستقل است و انشاءالله تا آخر با همين عزم و تلاش و با تدبير و همه سو نگري به كمك شما و مردم هوشمند كشورمان كار را پيش مي بريم.

كانديداي رياست جمهوري افزود: حركت در اين بستر اگر يك حركت مدبرانه نباشد به هدف نمي رسيم پس لازم نيست همه كارها را از قبل افشا كنيم. هر كاري را به موقع انجام مي دهيم. چنين راه سختي را نمي شود با ديد ساده ارزيابي كرد.