محمد علی محققی در گفتگو با خبرنگار مهر، از بررسی پذیرش دانشجویان پولی در دوره های مازاد ظرفیت در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری توسط دانشگاهها خبر داد و اظهار داشت: براساس تصمیم شورای گسترش دانشگاهها، برای پذیرش دانشجویان در این دوره ها، باید استانداردهای فضای آموزشی و نسبت استاد به دانشجو رعایت شود.

معاون وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه دوره های مازاد ظرفیت دانشگاههای علوم پزشکی با دوره های معمولی تفاوت ماهوی ندارد، ادامه داد: پذیرش دوره های مازاد ظرفیت، مصوب قانون برنامه پنجم توسعه است که در دانشگاههای علوم پزشکی کشور به تدریج اجرایی می شود.

دکتر محققی با اشاره به تلاش وزارت بهداشت برای به عمل رساندن زمینه تحصیل دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد به صورت مازاد ظرفیت و به صورت قانونی تصریح کرد: طرح جذب و پذیرش دانشجویان مازاد ظرفیت و پولی برای دوره های دکتری (PHD) نیز ادامه پیدا خواهد کرد.

معاون آموزشی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: در همین حال شرایط و جزئیات پذیرش دانشجویان پولی و مازاد ظرفیت در مقطع کارشناسی نیز از طریق کنکور سراسری سال 92 و اطلاعیه های سازمان سنجش اعلام خواهد شد.

محققی با تاکید براینکه پذیرفته شدگان دوره های مازاد ظرفیت دانشگاههای علوم پزشکی از ترم دوم سال تحصیلی 91-92 و براساس شهریه های مدنظر تحصیلات خود را آغاز خواهند کرد، افزود: اولویت پذیرش پولی در دانشگاههای علوم پزشکی فعلا با تحصیلات تکمیلی در مقطع کارشناسی ارشد است.

وی با بیان اینکه 51 رشته کارشناسی ارشد به صورت قانونی می توانند در ظرفیت مازاد دانشگاههای علوم پزشکی پذیرش شوند اظهار داشت: ایجاد دوره های تحصیلات تکمیلی به صورت مازاد مرهون سیستم، امکانات، تجهیزات، نیروی انسانی و فضای آموزشی است که براین اساس دانشگاهها باید آمادگی خود را برای پذیرش دانشجویان مازاد ظرفیت اعلام کنند.