غرفه فروش صنایع دستی در آبیک راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور آشنایی و راهنمایی هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی و هنرهای سنتی جلسه توجیهی ثبت نام در شاغل خانگی ویژه هنرجویان در مرکز آموزش صنایع دستی شهرستان آبیک برگزار شد.

در این نسشت که به منظور آشنایی هرچه بیشتر هنرجویان مرکز آموزش هنرهای سنتی و صنایع دستی شهرستان آبیک با مزایای دریافت کارت های صنعتگری و مجوز مشاغل خانگی و نحوه ثبت نام در سامانه مشاغل خانگی برگزارشد مفاد قوانین و آیین نامه های آموزشی نیز جهت رفع ابهام برای هنرجویان و هنرمندان تشریح شد.

در پایان این نشست هنرجویان مرکز صنایع دستی آبیک مشکلات آموزشی خود را با رئیس مرکز مطرح کردند و مقررشد که هنرجویان مقررات مرکز را با دقت اجرا، انتقادات و پیشنهادات خود را در خصوص بهبود کیفیت آموزش مرکز به مسئولین انتقال دهند تا در آینده شاهد ارتقاء سطح کیفی آثار ارائه شده باشیم.

راه اندازی غرفه فروش صنایع دستی در آبیک

معاون هنرهای سنتی و صنایع دستی میراث فرهنگی استان قزوین گفت: غرفه فروش تجهیزات صنایع دستی در مرکز قشلاق از توابع شهرستان آبیک آغاز به کار کرد.

حمید رضا قاسمی در این باره گفت: با توجه به آغاز فعالیت مرکز آموزش هنرهای سنتی و صنایع دستی از مهر ماه سال جاری در روستای قشلاق تعدادی از هنرجویان مستعد و کوشای مرکز جهت خدمت رسانی به کارآموزان و تهیه مواد اولیه و ابزار و تجهیزات داوطلبانه شروع به فعالیت کرده اند.

وی افزود: کلاس های آموزش هنرهای سنتی و صنایع دستی روستای قشلاق با حمایت اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان آبیک و همت کارآموزان علاقه ‌مند و همکاری مسئولان این روستا در محل ساختمان دهیاری تشکیل می شود و با توجه به نیاز هنرجویان رشته های چرم و گلیم بافی به انواع ابزارآلات در این رشته ها یکی از هنرجویان ساعی مرکز با حمل این ابزار و مواد اولیه از شهر آبیک به ساختمان دهیاری اقدام به فروش تجهیزات مورد نیاز به هنرجویان می کند.

معاون هنرهای سنتی و صنایع دستی، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین تصریح کرد: اقلام مورد نیاز هنرمندان شامل انواع تجهیزات سراجی سنتی اعم از چرم و نخ و ابزارآلات فنی این کار است که امیدواریم پس از تغییر محل کلاس ها از ساختمان دهیاری به محل اداره پست، فروشگاه شماره دو صنایع دستی نیز در روستا افتتاح شود.

برگزاری کارگاه بسته بندی در قزوین

بیست و چهارمین کارگاه بسته بندی محصولات صنایع دستی نیمه دوم آذر ماه امسال در قزوین برگزار می شود.

استان قزوین در سالهای گذشته با پشتکار و تلاش هنرمندان و کارشناسان حوزه بسته بندی توانسته است به مقام برتر در این حوزه دست یابد که با برنامه ریزی صحیح و فراهم کردن بسترهای مناسب می توان گامی موثر در جهت ارتقاء بسته بندی محصولات صنایع دستی در این استان برداشت و به ارتقاء این صنعت کمک کرد.

کارگاه بسته بندی محصولات صنایع دستی ویژه مربیان، هنرمندان و صنعتگران عرصه صنایع دستی و هنرهای سنتی استان قزوین برگزار خواهد شد.

جلسه توجیهی ثبت نام در سامانه مشاغل خانگی در تاکستان

به منظور آشنایی و راهنمایی هنرمندان و صنعتگران واحد صنایع دستی و هنرهای سنتی تاکستانی جلسه توجیهی ثبت نام مشاغل خانگی در مرکز آموزش صنایع دستی این شهرستان برگزار شد.

این نسشت جهت آشنایی هنرجویان مرکز آموزش هنرهای سنتی و صنایع دستی شهرستان تاکستان و ضیاءآباد با مزایای دریافت کارت‌های صنعتگری و مجوز مشاغل خانگی و نحوه ثبت نام در سامانه مشاغل خانگی برپا شد.

در این جلسه مفاد قوانین و آئین نامه های آموزشی نیز برای هنرجویان و هنرمندان تشریح شد.

همچنین در پایان این جلسه هنرجویان مرکز صنایع دستی تاکستان مشکلات آموزشی خود را به صورت پرسش و پاسخ مطرح کردند.

زیارت عاشورا با حضور هنرمندان آبیک

مراسم پرفیض زیارت عاشورا با حضور خانواده صنایع دستی در شهرستان آبیک برگزار می شود.

همزمان با سومین روز شهادت سالار شهیدان امام حسین (ع) و به منظور پاسداشت جانفشانی‌های دلیرمردان کربلا، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان آبیک اقدام به بر پایی مراسم پرفیض زیارت عاشورا کرده است.

این مراسم عصر فردا سه شنبه در مرکز آموزش هنرهای سنتی و صنایع دستی شهرستان آبیک برگزار می شود و جمعی از بانوان هنرمند این شهرستان با قرائت زیارت عاشورا و توزیع نذورات خود از عزاداران حسینی پذیرایی خواهند کرد.

نمایشگاه غریب مادر در تاکستان

به مناسبت ماه محرم نمایشگاه مذهبی (غریب مادر) در تاکستان برگزار شد.

به مناسبت ماه محرم و هفته بسیج نمایشگاه فرهنگی، مذهبی به نام" غریب مادر" به همت سپاه ناحیه تاکستان، بسیج و میراث فرهنگی، صنایع دستی و این نمایشگاه تا پایان آذر ماه در محل چهار راه غفاری دایر است و گردشگری و دستگاه‌های مرتبط برگزار شده است.

در این نمایشگاه صحنه هایی از دفاع مقدس، قبرستان بقیع، خرابه شام، صحنه هایی از کربلا، اسارت اهل بیت (ع) امام حسین (ع) برای عموم مردم به نمایش گذاشته شده است.

این نمایشگاه با المان های سنتی و اسلامی در فضایی به مساحت حدود300 مترمربع تزئین شده و برای دومین سال در شهر تاکستان برگزار می‌شود.

واحد صنایع دستی اداره میراث فرهنگی شهرستان تاکستان از لحاط فضا سازی، تهیه تجهیزات سنتی و قدیمی، لباس، تعذیه با این مجموعه همکاری داشته است.

این نمایشگاه تا پایان آذر ماه در محل چهار راه غفاری دایر است و علاقمندان می‌توانند از آن دیدن کنند.