راه اندازی فازدوم مجتمع پرورش ماهی رستم آباد در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرعلی بیان کرد: با بهره برداری ازاین مجتمع سالانه 640 تن ماهی قزل آلا تولید می شود وبطور مستقیم برای 32نفروغیرمستقیم 100نفراشتغال زایی ایجاد شده است.

وی بیان کرد: برای احداث وراه اندازی این مجتمع 15میلیاردریال هزینه شده است.

وی ادامه داد برای این پروژه تسهیلات بانکی دریافتی هشت میلیاردریال است.

وی افزود:720میلیون ریال نیز ازمحل اعتبارات عمرانی شیلات جهت زیر ساخت این مجتمع هزینه شده است.

8600 دانشجو در دانشکاه آزاد شهرکرد تحصیل می کنند

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد گفت: هشت هزار و 600دانشجو در دانشکاه آزاد شهرکرد تحصیل می کنند.

علیرضا گلشنی افزود: امسال بیش از یک هزار و 800 داوطلب ورود به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد در مقاطع کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته، کارشناسی ارشد، دکتری حرفه ای و تخصصی پذیرش شدند.

گلشنی گفت: در حال حاضر بیش از 8600 دانشجو در 65 رشته تحصیلی در هشت دانشکده ادبیات و علوم انسانی، پرستاری، مامایی و بهداشت، دامپزشکی، کشاورزی، معماری، علوم پایه، فنی و مهندسی و پردیس علوم و تحقیقات مشغول تحصیل هستند.

12 هزار معلول از خدمات طرح CBR در چهارمحال و بختیاری استفاده می کنند

مدیر کل بهزیستی چهارمحال و بختیاری در نشست تسهیلگران CBRکه به منظور ارزیابی و بررسی عملکرد این طرح در استان برگزار شد با اشاره به همکاری 200 تسهیلگر محلی و 20 تسهیلگر میانی در اجرای این طرح گفت: قسمت اصلی فعالیتهای بهزیستی در حوزه توانبخشی از طریق این طرح به خانه ها برده شده است که جا دارد از تلاش های تسهیلگران همکار تقدیر و تشکر شود.



حسین سعیدی با اشاره به اینکه در انجام فعالیتهای حوزه معلولین استقلال آنها به تنهایی کافی نیست بیان کرد: در این حوزه حتماً باید پیگیری شود تا خود معلول فعالیتهایی را انجام دهد که در این زمینه نقش CBR خیلی تاثیر گذار است.

عملیات آسفالت روستای ده چشمه فارسان انجام شد

رئیس اداره راه وشهرسازی شهرستان فارسان از اتمام عملیات آسفالت روستای توریستی ده چشمه به مرکز شهرستان فارسان خبر داد.



رحمان حیدری اظهار داشت : عملیات فوق به متراژ یک هزار و 300متر در عرض هفت متر با اعتباری بالغ بر یک میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی با نظارت راه و شهرسازی شهرستان فارسان انجام شد.



این روستا به دلیل چشمه و وجود پیر غار ماهیانه پذیرای بیش از 20هزار نفر گردشگر است.

26 طرح عمران شهری در چهارمحال و بختیاری در دست تهیه است

رئیس اداره نظارت ومدیریت شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری از تهیه و تدوین 26 طرح توسعه و عمران شهری در سال جاری خبرداد.



صغری محمد علیزاده افزود: طرح جامع شهرهای فرادنبه، بلداجی، شلمزار، چلگرد و اردل در مرحله ابلاغ به شهرداری ها برای اجرا قرار دارد.



وی اظهار داشت: پیش بینی می شود ابلاغ طرح جامع این شهرها تا دوماه آینده انجام شود.



محمد علیزاده تصریح کرد: طرح جامع شهرهای سورشجان، گهرو و هفشجان نیز برای تصویب نهایی در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در دست بررسی قرار گرفته است.