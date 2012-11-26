استاندار قم قهرمانی مهدی زاده در مسابقات جهانی کاراته را تبریک گفت

به گزارش خبرنگار مهر، متن پیام کرم رضا پیریایی بدین شرح است:
قهرمان ارزنده کشور جناب آقای امیر مهدی زاده
درخشش جنابعالی در بیست و یکمین دوره مسابقات کاراته قهرمانی جهان در فرانسه و کسب چهارمین مدال طلای تاریخ کاراته کشور، موجب شادمانی و مسرت ملت شهیدپرور ایران اسلامی و مردم سرافراز استان مقدس قم گردید.
بی تردید قهرمانی جهان که در ایام حزن و اندوه تاسوعای حسینی و با توسل به نام مقدس صاحب این روز، باب الحوائج، حضرت ابوالفضل العباس(ع) و با شجاعت و مبارزه جانانه به دست آمد، افتخاری بزرگ و نشان از رشادت، دلاورمردی و غیرت دینی و ملی فرزندان برومند ایران زمین دارد.
اینجانب، ضمن تبریک این موفقیت ارزنده به شما و جامعه ورزش و مردم شریف استان قم، از زحمات و تلاشهای دست اندرکاران و مربیان زحمتکش وخانواده محترمتان، کمال تشکر و قدردانی را داشته، سربلندی و تداوم افتخارآفرینی شما و تمامی ورزشکاران غیور مهین اسلامی در عرصههای ملی و بین المللی را ازدرگاه ایزد منان مسئلت دارم.
قم - خبرگزاری مهر: استاندار قم در پیامی کسب عنوان قهرمانی امیر مهدی زاده دلاور مرد قمی در مسابقات کاراته قهرمانی جهان را تبریک گفت.
به گزارش خبرنگار مهر، متن پیام کرم رضا پیریایی بدین شرح است:
نظر شما