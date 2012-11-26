استاندار قم قهرمانی مهدی زاده در مسابقات جهانی کاراته را تبریک گفت

به گزارش خبرنگار مهر، متن پیام کرم رضا پیریایی بدین شرح است:



قهرمان ارزنده کشور جناب آقای امیر مهدی زاده



درخشش جنابعالی در بیست و یکمین دوره مسابقات کاراته قهرمانی جهان در فرانسه و کسب چهارمین مدال طلای تاریخ کاراته کشور، موجب شادمانی و مسرت ملت شهیدپرور ایران اسلامی و مردم سرافراز استان مقدس قم گردید.



بی تردید قهرمانی جهان که در ایام حزن و اندوه تاسوعای حسینی و با توسل به نام مقدس صاحب این روز، باب الحوائج، حضرت ابوالفضل العباس(ع) و با شجاعت و مبارزه جانانه به دست آمد، افتخاری بزرگ و نشان از رشادت، دلاورمردی و غیرت دینی و ملی فرزندان برومند ایران زمین دارد.



اینجانب، ضمن تبریک این موفقیت ارزنده به شما و جامعه ورزش و مردم شریف استان قم، از زحمات و تلاش‌های دست اندرکاران و مربیان زحمتکش وخانواده محترمتان، کمال تشکر و قدردانی را داشته، سربلندی و تداوم افتخارآفرینی شما و تمامی ورزشکاران غیور مهین اسلامی در عرصه‌های ملی و بین المللی را ازدرگاه ایزد منان مسئلت دارم.

