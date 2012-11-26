نظارت دقیق بر مراکز غیر دولتی زیرمجموعه بهزیستی لرستان در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، سلمان کریمیان ظهر دوشنبه در جلسه شورای معاونین بهزیستی و در جمع رؤسای بهزیستی شهرستانهای استان بر ضرورت نظارت دقیق بر مراکز غیر دولتی تاکید کرد.

وی تصریح کرد: رؤسای بهزیستی شهرستانها باید نظارت بر مراکز غیر دولتی زیرمجموعه بهزیستی را با دقت و حساسیت بیشتری در دستور کار قرار دهند.

مسئول دفتر بازرسی عملکرد بهزیستی لرستان افزود: در این راستا انتظار می رود که معاونین بهزیستی استان از مراکز تحت نظارت حوزه های مربوطه بازدید به عمل آورده و در قالب بازدیدهای سرزده نکات قوت و ضعف را پیگیری کنند.

کریمیان ادامه داد: در این راستا رؤسای بهزیستی شهرستانها نظارت بر هزینه های مراکز، شفاف سازی مسائل مالی، استفاده از افراد متخصص در مراکز، رعایت مسائل بهداشتی و کیفیت مواد غذایی، ایمن سازی و وسایل گرمایشی با توجه به فصل سرما و ...مورد توجه و نظارت قرار دهند.

وی در ادامه سخنان خود بر ضرورت تفکیک و جداسازی خانه های تربیتی و یا سایر مراکز وابسته از موسسات خیریه تاکید کرد و گفت: در این راستا باید تابلوی این مراکز نیز تعویض شده و به آنها اعلام شود که اقدام به جمع آوری مشارکتهای مردمی نکنند.

مدیر کل بهزیستی استان لرستان نیز در این جلسه گفت: ‌این جلسه به منظور طرح مسائلی از جمله نظارت بر مراکز غیر دولتی، دستورالعمل جدید حمایت های اجتماعی، سایت حقوق شهروندی و چگونگی ارائه گزارش آن و همچنین بحث مناسب سازی اماکن برگزار شده است.

همایون عمودی زاده با تاکید بر اهمیت نظارت بر مراکز غیر دولتی زیرمجموعه بهزیستی، عنوان کرد: همچنین دستورالعمل جدید حمایت های اجتماعی باید مورد توجه ویژه رؤسای بهزیستی تمام شهرستانها قرار گیرد تا کارها به نحو احسن و موثر انجام شود.