لاریجانی قهرمانی مهدی زاده در مسابقات جهانی کاراته را تبریک گفت

به گزارش خبرنگار مهر، در پیام دکتر علی لاریجانی آمده است: کسب مقام قهرمانی که توسط شما در رقابت‌های جهانی کاراته در کشور فرانسه به دست آمده را به جنابعالی که از ورزشکاران پرتلاش شهرمقدس قم هستید و به مسئولان و مربیان و ملت شریف ایران و به ویژه مردم شریف قم تبریک گفته، امیدوارم در همه عرصه‌های زندگی نیز موفق و پیروز باشید.



امیر مهدیزاده در رقابت‌های کاراته قهرمانی جهان که در پاریس برگزار شد، در وزن 60- کیلوگرم با شکست همه رقبا راهی بازی پایانی شد.



وی در این مسابقات برابر حریف برزیلی خود با رأی داوران پیروز شد و روی سکوی قهرمانی ایستاد.





