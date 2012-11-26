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۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۸:۲۷

با صدور پیامی؛

لاریجانی قهرمانی مهدی زاده در مسابقات جهانی کاراته را تبریک گفت

لاریجانی قهرمانی مهدی زاده در مسابقات جهانی کاراته را تبریک گفت

قم - خبرگزاری مهر: رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی، قهرمانی امیر مهدی زاده را در رقابت‌های جهانی کاراته تبریک گفت.

به گزارش خبرنگار مهر، در پیام دکتر علی لاریجانی آمده است: کسب مقام قهرمانی که توسط شما در رقابت‌های جهانی کاراته در کشور فرانسه به دست آمده را به جنابعالی که از ورزشکاران پرتلاش شهرمقدس قم هستید و به مسئولان و مربیان و ملت شریف ایران و به ویژه مردم شریف قم تبریک گفته، امیدوارم در همه عرصه‌های زندگی نیز موفق و پیروز باشید.

امیر مهدیزاده در رقابت‌های کاراته قهرمانی جهان که در پاریس برگزار شد، در وزن 60- کیلوگرم با شکست همه رقبا راهی بازی پایانی شد.

وی در این مسابقات برابر حریف برزیلی خود با رأی داوران پیروز شد و روی سکوی قهرمانی ایستاد.


 

کد مطلب 1752074

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