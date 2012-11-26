به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: صبح‌گاه سی‌ام آبان‌ماه سال جاری، یکی از خبرنگاران فعال و ارزشی استان لرستان توسط چند ضارب مسلح به سلاح سرد، محاصره و مورد ضرب و شتم شدید قرار می‌گیرد.

علی‌قدرت نجفی مدیرمسئول هفته‌نامه اعتلای لرستان در این حادثه دچار خون‌ریزی شدید و متعاقب آن جهت مراقبت‌های ویژه روانه بیمارستان می‌شود.

خانه مطبوعات لرستان به عنوان نماینده خانواده مطبوعات استان لرستان ضمن محکوم کردن این حرکت غیراخلاقی و غیرمدنی از دستگاه‌های امنیتی و انتظامی انتظار پی‌گیری مجدانه و بذل تمامی مساعی تا کشف و مجازات عاملین این واقعه را دارد.

جامعه با نشاط رسانه‌ای استان همواره در مسیر تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران لحظه‌ای درنگ و تردید نخواهد کرد و با پا فشاری به این اهداف و با الهام از رسالت مطبوعاتی خویش در این مسیر مصمم و ثابت قدم طی طریق خواهد نمود.

در پایان ضمن موظف دانستن خود به پیگیری قانونی این موضوع از حادثه پیش آمده برای خانواده مطبوعاتی استان و خانواده این همکار محترم متاسف بوده و برای سلامتی و بهبودی کامل ایشان دعای خیر می‌نماییم.