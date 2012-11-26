به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس هیئت قایقرانی استان لرستان در این خصوص گفت: ورزشکاران لرستانی از آمادگی بسیار خوبی بهرهمند هستند و امیدواریم رقابتهایی که تیم ملی در پیش دارد، با موفقیت ورزشکاران لرستانی همراه شود.
فریدون معتمدی افزود: سعید عادلی هماکنون در اردوی تیم ملی روئینگ بزرگسالان که در شهر ارومیه دایر شده حضور دارد و محمد رستمیان نیز در همین رشته و در رده سنی جوانان در اردوی مجموعه ورزشی آزادی تهران شرکت کرده است.
وی گفت: محسن دلفان و صبا رحمتی نیز در رشته کاناپلو به اردوی تیمهای ملی پیوستهاند و در آمادگی خوبی به سر میبرند.
رئیس هیئت قایقرانی استان لرستان ادامه داد: در چهار ماه پایانی سال جاری، فدراسیون برنامههای زیادی، برای اعزام به مسابقات آسیایی و جهانی دارد که امیدواریم تیمهای ملی با برنامهریزیهای صورت گرفته حضور چشمگیری داشته باشد.
2700 ورزشکار دلفانی تحت پوشش بیمه ورزشی هستند
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان دلفان گفت: حدود دو هزار و 700 نفر از ورزشکاران شهرستان دلفان تحت پوشش بیمه ورزشی هستند.
هوشمند احمدیان در این رابطه اظهار داشت: در حال حاضر 110 مربی در 26 هیئت ورزشی در سطح دلفان فعالیت دارند.
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان دلفان گفت: امیدواریم به سمتی برویم که با ساماندهی همه ورزشکاران این خدمات به صورت عادلانه در بین این قشر توزیع شود.
احمدیان اظهار داشت: یکی از مشکلاتی که در زمینه بیمه ورزشکارن شهرستان دلفان وجود دارد، این است که برخی ورزشکاران در بسیاری از مواقع تا نیمه و یا اواخر سال فاقد کارت بیمه هستند و نسبت به بیمه خود اقدام نکرده و با ما همکاری لازم را ندارند.
رئیس اداره ورزش و جوانان دلفان ادامه داد: کارت بیمه ورزشی، به عنوان کارت عضویت در خدمات درمانی فدراسیون پزشکی و رسمیترین آمار برای ثبت تعداد ورزشکارن سازمان یافته و مورد تایید است.
وی افزود: عدم ثبت نام و عضویت حتی یک ورزشکار در برآورد اختصاص بودجههای اداره ورزش و جوانان تاثیر مستقیم دارد و از معیارهای اصلی وزارت ورزش و جوانان به شمار میرود.
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