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۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۸:۱۸

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آمادگی قایقرانان لرستانی برای حضور در میادین بین‌المللی

آمادگی قایقرانان لرستانی برای حضور در میادین بین‌المللی

خرم آباد - خبرگزاری مهر: چهار قایقران لرستانی برای حضور در مسابقات بین‌المللی با شرکت در اردوهای تیم‌ ملی آمادگی خود را برای روزهای سخت محک خواهند زد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس هیئت قایقرانی استان لرستان در این خصوص گفت: ورزشکاران لرستانی از آمادگی بسیار خوبی بهره‌مند هستند و امیدواریم رقابت‌هایی که تیم ملی در پیش دارد، با موفقیت ورزشکاران لرستانی همراه شود.

فریدون معتمدی افزود: سعید عادلی هم‌اکنون در اردوی تیم ملی روئینگ بزرگسالان که در شهر ارومیه دایر شده حضور دارد و محمد رستمیان نیز در همین رشته و در رده‌ سنی جوانان در اردوی مجموعه ورزشی آزادی تهران شرکت کرده است.

وی گفت: محسن دلفان و صبا رحمتی نیز در رشته‌ کاناپلو به اردوی تیم‌های ملی پیوسته‌اند و در آمادگی خوبی به سر می‌برند.

رئیس هیئت قایقرانی استان لرستان ادامه داد: در چهار ماه پایانی سال جاری، فدراسیون برنامه‌های زیادی، برای اعزام به مسابقات آسیایی و جهانی دارد که امیدواریم تیم‌های ملی با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته حضور چشم‌گیری داشته باشد.

2700 ورزشکار دلفانی تحت پوشش بیمه ورزشی هستند

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان دلفان گفت: حدود دو هزار و 700 نفر از ورزشکاران شهرستان دلفان تحت پوشش بیمه ورزشی هستند.

هوشمند احمدیان در این رابطه اظهار داشت: در حال حاضر 110 مربی در 26 هیئت ورزشی در سطح دلفان فعالیت دارند.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان دلفان گفت: امیدواریم به سمتی برویم که با ساماندهی همه ورزشکاران این خدمات به صورت عادلانه در بین این قشر توزیع شود.

احمدیان اظهار داشت: یکی از مشکلاتی که در زمینه بیمه ورزشکارن شهرستان دلفان وجود دارد، این است که برخی ورزشکاران در بسیاری از مواقع تا نیمه و یا اواخر سال فاقد کارت بیمه هستند و نسبت به بیمه خود اقدام نکرده و با ما همکاری لازم را ندارند.

رئیس اداره ورزش و جوانان دلفان ادامه داد: کارت بیمه ورزشی، به عنوان کارت عضویت در خدمات درمانی فدراسیون پزشکی و رسمی‌ترین آمار برای ثبت تعداد ورزشکارن سازمان یافته‌ و مورد تایید است.

وی افزود: عدم ثبت ‌نام و عضویت حتی یک ورزشکار در برآورد اختصاص بودجه‌های اداره ورزش و جوانان تاثیر مستقیم دارد و از معیارهای اصلی وزارت ورزش و جوانان به شمار می‌رود.

کد مطلب 1752079

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