اجتماع بزرگ زنان عاشورایی مهدیشهر با عنوان "همایش زینبیون"برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت هفته بزرگداشت بسیج اجتماع بزرگ زنان عاشورایی مهدیشهر همراه با قرائت خطبه عقیله عترت حضرت زینب (س) با عنوان "همایش زینبیون" در حسینیه اعظم مهدیشهر برگزار شد.
در این مراسم تعزیه واقعه عاشورا به نمایش در آمد و سپس خطبهخوانی حضرت زینب (س) توسط گروه تعزیه اجرا شد.
در قسمتی از خطبه حضرت زینب (س) آمده است: "به نام خداوند بخشنده و مهربان، خداوند جهانیان را حمد و سپاس میگویم و بر پیامبر اسلام و خاندان او درود می فرستم، خداوند متعال حقیقت را نیکو بازگو فرمود، آنجا که در قرآن بیان داشت: کار کسانی که زشتکاری و گناه انجام دادهاند، به جایی رسید که آیات خدا را دروغ شمردند و آنها را به مسخره گرفتند.
حضرت زینب در این خطبه می افزاید: آری؛ کلام خدا راست و عین حقیقت است، یزید! از این که زمین و آسمان را بر ما تنگ گرفتهای و ما را همانند اسیران کافر به این شهر و آن شهر کشاندهای، گمان کردی که ما نزد خدا خوار و پست شدیم و تو در پیشگاه او منزلت یافتی؟ با این تصور خام و باطل، باد به غبغب انداختهای و با نگاه غرورآمیز و نخوت بار به اطراف خود مینگری، در حالیکه شادمانی از اینکه دنیایت آباد شده و بر وفق مرادت است و مقام و منصبی را که حق ما خاندان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است، در دست گرفتهای.
حضرت در ادامه می فرمایند: اگر چنین خیال باطلی در تو پیدا شده، لحظهای بیندیش! مگر تو فراموش کردهای کلام خدا را که میفرماید: " آنان گمان نکنند که مهلت یافتن خیر و سعادتشان است. نه تنها به نفعشان نیست، بلکه برای آن است که بر گناهان خود بیافزایند و برای آنان عذاب ذلت آمیز ابدی در پیش است. "
اجتماع چند دههزار نفری بسیجیان در بسطام
امام جمعه بسطام در اجتماع چند دههزار نفری بسیجیان عزادار عاشورای حسینی در آستان امامزاده ابوالقاسم و گلزار شهدای بسطام گفت: فرهنگ عاشورا رمز پیروزی مستضعفان عالم بر علیه مستکبرین است.
حجتالاسلام عباس معصومی اظهار داشت: مکتب امام حسین(ع) نه تنها موجب پیروزی روزافزون انقلاب اسلامی در سراسر جهان، بلکه الهامبخش تمامی حرکت های ظلم ستیز در سراسر عالم هستی شده است.
وی با بیان اینکه پس از پیروزی حزب الله لبنان بر رژیم صهیونیستی در جنگ 33 روزه، بسیاری از نخبگان دنیا رمز پیروزی حزب الله را از سیدحسن نصرالله پرسیدند، افزود: سید حسن نصرالله در پاسخ به این سئوال رمز پیروزی این گروه را تمسک به فرهنگ عاشورا عنوان کرد و ریشه پیروزی بر رژیم اشغالگر قدس را مربوط به سال 61 هجری قمری دانست.
امام جمعه بسطام تمسک به اهل بیت و توجه به مفهوم انتظار را موجب اقتدار روزافزون ایران اسلامی برشمرد و تصریح کرد: تهاجم بی وقفه دشمن علیه نهضت عاشورا ناشی از کارکرد این فرهنگ عظیم است و اگر دشمن موفق به ناکارآمدی عاشورا شود در حقیقت اسلام را از روح انقلابی تهی می کند.
برگزاری همایش سیاسی بسیجیان کارمند سمنان
معاون سیاسی نیروی زمینی سپاه در همایش سیاسی بسیجیان کارمند سمنان که به مناسبت هفته بسیج و ایام ماه محرمالحرام برگزار شد، گفت: بصیرت موهبتی الهی است که خداوند به افرادی که لایق باشند، عطا میکند و میتوان گفت شهدا با بصیرتی الهی خون خود را در راه انقلاب و اسلام نثار کردند.
سامان کریمی اظهار داشت: دشمن سعی فراوانی کرده است تا تحریمهای خود را علیه کشورمان تشدید کند.
وی افزود: علیرغم اینکه عدهای که میخواهند القا کنند که کشور بحرانی است؛ ولی کشور ما به علت وضعیت جهانی و تحولات منطقه و وضعیتی که در داخل کشور است از این وضعیت مقطعی عبور خواهد کرد، بنابراین شرایط بحرانی نیست بلکه موقعیتی حساس است.
معاون سیاسی نیروی زمینی سپاه خاطرنشان کرد: تحریمهای دشمنان ابتدا با هدف شکاف حاکمیتی یعنی اختلاف میان مسئولان و ایجاد یأس و ناامیدی در مردم اعمال میشود به گونهای که مردم گمان کنند مشکلات موجود از سوی مسئولان است و نسبت به آنها بی اعتماد شوند.
برگزاری اجتماع بزرگ بسیج پیشکسوتان و خانوادههای ایثارگران سمنان
معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان سمنان در اجتماع بزرگ بسیج پیشکسوتان و خانوادههای معظم شهدا، جانبازان و رزمندگان دفاع مقدس در حسینیه گلزار شهدا امامزاده یحیی(ع) گفت: در عزای امام حسین (ع) فقط سینهزنی نباشد و باید معارف دین را هم آموخت.
حجتالاسلام فریدون اظهار داشت: اشک ریختن برای امام حسین (ع) باید با معرفت باشد.
وی با بیان اینکه باید در عزای امام حسین (ع) معارف دین را بیاموزیم، تصریح کرد: در عزاداری سرور و سالار شهیدان فقط به سینهزنی اکتفا نشود؛ زیرا معرفت ایجاد نمیکند و فقط احساس و شور را ایجاد میکند.
معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان سمنان به رعایت حق و حقوق اشاره کرد و بیان داشت: باید خیلی مواظب باشیم که دینی بر گردن نگذاریم و حقوقها را رعایت کنیم تا در سپاه امام حسین (ع) قرار بگیریم.
حجتالاسلام فریدون با توجه به این نکته که اگر حق را رعایت نکنیم و بدقول باشیم یزیدی میشویم، اضافه کرد: امام حسین (ع) را همین افراد حق نشناس و بدقول به شهادت رساندند؛ بنابراین حق را باید به جا آورد. وی افزود: اگر در زندگی دنیا میخواهیم موفق شویم باید به عنوان یک مرد و زن حقوق خود را بشناسیم و کسی که میخواهد رستگار شود باید حق و حقوقها را بداند؛ زیرا خداوند در قیامت از اینها سوال میکند.
برگزاری گردهمایی بصیرتی سیاسی بسیج شاهرود
کارشناس سیاسی در گردهمایی بصیرتی سیاسی که به مناسبت هفته بسیج در پایگاه ریحانه حوزه مقاومت بسیج فاطمه الزهرا(س) در مسجد الهادی شاهرود برگزار شد، گفت: بسیج و عاشورا دو مقوله مکمل هم هستند که از قابل تفکیک نیستند.
فاطمه ابراهیمینیا اظهار داشت: تقارن هفته بسیج با عاشورا تداعی کننده این موضوع است که بسیج در امتداد عاشوراست و این تقارن باعث میشود تا بیشتر از گذشته در مورد مولفههای شباهت این دو بپردازیم و با آنها آشنا شویم.
وی افزود: عاشورا اتفاق افتاد چون مردم از راه پیامبر منحرف شدند و جهل و نادانی آنها را فراگرفت و بی بصیرتی آنها باعث این اتفاق شد و در زمان ما نیز انقلاب در چنین احوالی به وقوع پیوست و باعث نابودی استعمار و منحرفان به ظاهر مسلمان شد.
کارشناس سیاسی اظهار داشت: خون سیدالشهدا باعث زنده شدن نهضت اسلام شد و بعد از 1400 سال باز اصحاب حسینی او در میدان دفاع از اسلام و شرف خود در برابر یزید زمان و تمام اقمارش سرتسلیم فرود نیاوردند و تا آخر ایستادگی کردند.
مراسم بزرگداشت هفته بسیج در شاهرود برگزار شد
مسئول روابط عمومی حوزه فاطمه الزهرا(س) سپاه ناحیه شاهرود گفت: مراسمهای بزرگداشت هفته بسیج در پایگاههای مقاومت بسیج خواهران شاهرود با هدف زنده نگهداشتن یاد و راه عاشورائیان برگزار شد.
زهره عامریون افزود: پایگاه مقاومت بسیج ساجده مراسم بزرگداشتی را در مسجد امام رضا(ع) با حضور بانوان بسیجی برپا کردند که در این مراسم مداحان و سخنرانان بر همگام ساختن هرچه بیشتر بسیجیان با اهداف عاشورایی و حسینی تاکید کردند.
وی با اشاره به برگزاری مراسم در پایگاه رهروان حضرت زهرا(س) افزود: این پایگاه در فاطمیه شهرک توحیدی مراسم بزرگداشتی با حضور بیش از 250 نفر از بانوان بسیجی برپا کردند که در این مراسم سخنران به بیان درسهای عاشورایی برای افراد جامعه بویژه جوانان پرداخت.
وی با اشاره به برگزاری عزاداری سالار شهیدان در پایگاههای بسیج خواهران گفت: تمام پایگاههای بسیج بانوان حوزه فاطمه الزهرا(س) در دهه اول محرم اقدام به برگزاری مراسم عزاداری سالار شهیدان کردهاند و تلاش کردهاند که فرهنگ عاشورا و بسیج را با هم آمیخته و آن را برای شرکت کنندگان تبیین کنند.
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