اطلس ملی بیابان زایی ایران در نمایشگاه علمی دانشگاه تهران رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهرو بنا بر اعلام دانشگاه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی تهران ، این اطلس توسط مرکز تحقیقات بین المللی بیابان این مرکز آموزش عالی با همکاری وزارت نیرو منتشر شده است .



هدف اصلی تهیه اطلس ملی بیابان زایی، به تصویر کشیدن وضعیت تخریب منابع پایه سرزمین(شدت بیابانزایی) به صورت رقومی و تصویری در مقیاس 1:2500000 است.



این اطلس دارای نقشه معیارهای بیابان‌زایی شامل لایه های اقلیم‏‏- واحدهای کاری همگن اکولوژیک- منابع آب- منابع خاک-پوشش گیاهی- فرسایش بادی- فرسایش آبی- اقتصادی و اجتماعی می باشد که هر یک در چهار کلاس طبقه بندی شده است.



همراه با اطلس، کتاب راهنمایی شامل مشخصات شاخص های مؤثر در تعیین کلاس های چهار گانه، جداول، نمودارها و تصاویر گویا از اثرات بیابان زایی شاخص های مورد ارزیابی‏‏ ارائه شده است.



همچنین نتایج پژوهشهای انجام شده در فرآیند تهیه اطلس ملی بیابان زایی کشور نشان می دهد که 59/30 درصد کل کشور در کلاس کم بیابان زایی قرار دارد که سهم ایران از این کلاس در سطح جهان 5/11 درصد است.



پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در کرج مرکز استان البرز مستقر است.



