آمریکا به خلع سلاح هسته ای در جهان متعهد نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری " رویترز " ، " علی اصغرسلطانیه " نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی اقدام آمریکا در لغو کنفرانس منطقه عاری از سلاح کشتار جمعی را مورد انتقاد قرار داد.

وی اقدام آمریکا در این خصوص را نشانه بارز پایبند نبودن آمریکا به تعهداتش در قبال جهان عاری از سلاح اتمی است.

سلطانیه همچنین این اقدام آمریکا را "عقبگرد جدی" از معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای قلمداد کرد.

روز جمعه وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد کنفرانس منطقه عاری از سلاح کشتار جمعی که قرار بود در نیمه ماه دسامبر ( 25 آذر) برگزار شود، برگزار نخواهد شد ، واشنگتن از اعلام تاریخ بعدی برگزاری این کنفرانس و یا حتی اینکه آیا این کنفرانس برگزار خواهد شد یا خیر، نیز خودداری کرد.