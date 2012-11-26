آسفالت راههای روستایی مصوب سفر رهبری در مرزن آباد آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عابدین کیا پاشا اظهار داشت: هر کدام از این دو پروژه به طول سه کیلومتر و با ضخامت شش سانتی متر و عرض متغییر پنج متر مربع بوده و به مقدار 21 هزار تن آسفالت برای هر کدام پیش بینی شده است.

وی اظهار داشت: اعتبار پروژه آسفالت روستای پنجک 225 میلیون تومان و پروژه روستای باندر 210 میلیون تومان از اعتبارات سفر رهبر معظم اختصاص یافته است.

بخشدار مرزن آباد گفت: اگر پلیس راه در ارتباط با تردد وسایل نقلیه این دو پروژه با ما همکاری کند و شرایط جوی آب و هوا مساعد باشد و بارندگی نداشته باشیم، ظرف ده روز آسفالت این دو پروژه به اتمام خواهد رسید.

بهسازی محورهای روستایی آمل



رئیس اداره راه و شهرسازی آمل، از عملیات بهسازی و آسفالت محورهای روستایی این شهرستان به طول دو کیلومتر و با صرف اعتباری بالغ بر دو هزار میلیون ریال خبر داد.



علیرضا یوسفی افزود: شهرستان آمل با توجه به نوع اقلیم و شرایط توپوگرافی و به تبع تنوع فرآورده های کشاورزی، مسئله راههای مناسب روستایی در آن یکی از اصلی ترین دغدغه های ذهنی مسئولان بوده است.

وی بیان داشت: با بهسازی و آسفالت محورهای روستایی فوق بیش از 350 خانوار در این منطقه از نعمت یک راه مناسب و ایمن بهره مند شدند.



افتتاح پروژه روشنایی کنارگذر تنکابن



پروژه روشنایی کنار گذر تنکابن، با حضور استاندار مازندران، مدیرکل راه و شهرسازی استان مورد بهره برداری قرار گرفت.

سید علی اکبر طاهایی، استاندار مازندران گفن: ایمن سازی محورها در قالب روشنایی برای ایجاد محیطی مناسب برای تردد وسایل نقلیه و اشخاص پیاده بوده بطوری که دید سریع، دقیق و راحت آنها امکان پذیر شود از این رو این مهم باید برای محورهای اصلی و شریانی استان محقق شود.

وی افزود: با بهره برداری از این پروژه مردم شریف و ولایتمدار منطقه می توانند از نعمت یک راه ایمن و مناسب بهرمند شوند.



