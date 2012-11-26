35 هزار عضو هیئت علمی در دانشگاه آزاد اسلامی کشور مشغول فعالیت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا اقدامی معافی بعد ظهر امروز در جلسه تودیع و معارفه رئیس دانشگاه آزاد اسلامی - مرکز سیاهکل اظهارداشت: علاوه بر این 1.5 میلیون دانشجو و 35 هزار نفر کارمند در واحد ها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی کشور در حال فعالیتند.

وی با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی یکی از افتخارات نظام و از دستاوردهای انقلاب اسلامی است، اظهارداشت: وقتی طرح تاسیس دانشگاه مزبور به حضرت امام خمینی (ره ) پیشنهاد شد معظم له از این طرح استقبال کردند.

دبیر منطقه 17 دانشگاه آزاد اسلامی گفت: از زمانی که " فرهاد دانشجو " مسؤولیت این دانشگاه را پذیرفت، نگاه ویژه ای به مسائل فرهنگی داشته است.

وی افزود: دانشگاه آزاد اسلامی امروز در مرحله ای قرار گرفته که نیازمند فعالیت بیشتری بوده و منطقه 17 در حال حاضر با فراهم سازی این بستر آماده گسترش این فعالیت هاست.

اقدامی معافی به تدوین طرح جامع آموزشی اشاره کرد و اظهارداشت: با توجه به اجرای این طرح تحولی مناسب در منطقه 17 اتفاق خواهد افتاد که در تنظیم این طرح از تمام توانمندی ها و ظرفیت های استان گیلان استفاده شده است.

وی همچنین با توجه به ارائه طرح حجاب و عفاف در واحد های منطقه 17 تاکید کرد: این طرح از مهرماه سال جاری در واحد ها و مراکز آموزشی منطقه مزبور در حال اجرا بوده و همچنین پیشنهاد ایجاد یک مرکز دانشگاهی مخصوص خواهران نیز از اولویت های دیگر این منطقه خواهد بود.

دبیر منطقه 17 دانشگاه آزاد اسلامی گفت: از نیمسال دوم سال تحصیلی 92 – 91 یک واحد دانشگاهی ویژه بانوان در رشت افتتاح و برای این واحد رشته ها و استادان مجزا پیش بینی خواهد شد.

وی ادامه داد: انتظار از رئیس جدید مرکز سیاهکل نخست تبدیل این مرکز به واحد دانشگاهی بوده و در درجه بعدی تهیه زمینی برای ساخت مکانی ملکی برای این مرکز دانشگاهی و گسترش رشته های تحصیلی در شهرستان سیاهکل خواهد بود.

امام جمعه شهرستان سیاهکل نیز در این مراسم گفت: دانشگاه جایگاه ارزشمندی در توسعه یک شهر دارد که باید به این مهم توجهی ویژه شود.

حجت الاسلام محمد شیدایی اظهار امیدواری کرد: این مرکز دانشگاهی در جایگاهی آبرومندی قرار گرفته و باید دارای یک ساختمان مستقل باشند.

در این مراسم از زحمات " اکبر بنوره " در سمت رئیس سابق دانشگاه آزاد اسلامی - مرکز سیاهکل تشکر و قدردانی و برای " علیرضا یعقوب نیا " بعنوان رئیس جدید مرکز سیاهکل آرزوی توفیق و موفقیت شد.