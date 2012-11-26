پاسداری در حفظ حریم حجاب و عفت از مهمترین وظایف بانوان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد طیبی عصر امروز به مناسبت هفته در جمع خواهران بسیجی این شهر افزود: عقیله بنی هاشم در حجاب و عفت مانند مادرش فاطمه زهراعلیها السلام بود و به این مهم بسیار اهمیت می داد.

وی همچنین با بیان اینکه حضرت زینب ( س ) در حجاب و عفاف یگانه روزگار بوده است، اظهارداشت: بانوان مسلمان در تمامی شئونان زندگی از این بانوی با عظمت باید الگو بگیرند.

امام جمعه املش گفت: از حیث دین صبر جایگاهی بس والا دارد، قرآن به صبر کنندگان بشارت داده است، مقام صبر نسبت به ایمان همانند سر برای بدن است.

وی افزود: حضرت زینب علیها السلام نمونه و تجسم عالیِ صبر و پایداریست، مقاومت و شکیبایی در راه پاسداری از حریم دین و کرامت انسانیت، از ویژگی های بارز این بانوی بزرگ است.

طیبی ادامه داد: صبر و ثبات شگفت انگیز حضرت زینب (س) همگان را به اعجاب واداشته زیرا از پنج سالگی برای وی مصایب جانکاه یکی پس از دیگری شروع شد ولی ایشان در برابر همه این مصیبت ها، قامت برافراشت و صبر کرد.

وی با بیان اینکه حضرت زینب در وادی صبر و استقامت یکه تاز میدان است، اظهارداشت : در بلندای مقام صبر و بردباری آن گوهر عظیم الهی همین بس که وقتی در برابر پیکر نورانی و خونین برادرش امام حسین علیه السلام رسید، رو به آسمان کرد و گفت: " بار خدایا ! این اندک قربانی و کشته در راه خودت را از ما (خاندان پیامبر) بپذیر. "

امام جمعه املش یادآورشد: حضرت زینب (س) در اثر توجه و تربیت خمسه طیبه چنان روح بزرگی یافته بود که شهادت عزیزانش را با صبر و ثباتی وصف ناپذیر تحمل کرد.