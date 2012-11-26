حامد فرهمند موحد در حاشیه تمرینات تیم والیبال سفیر قم در آستانه مصاف عصر چهارشنبه با کاله جوان در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: بازی با کاله جوان دومین دیدار خانگی سفیر قم است و بازیکنان سفیر به خوبی به اهمیت پیروزی و کسب سه امتیاز از این مسابقه واقف هستند.



وی اضافه کرد: بازی‌ خانگی کاله جوان نسبت به دیداری که تیم سفیر قم در زاهدان پشت سر گذاشته است، ویژگی‌های خاص خود را دارد و تیم سفیر قم برای موفقیت در این فصل رقابت‌های لیگ دسته اول والیبال به سه امتیاز این دیدار نیاز مبرم دارد.



سرپرست هیئت والیبال استان قم با ابراز امیدواری نسبت به عملکرد مثبت تیم سفیر در ادامه بازی های این فصل، ابراز داشت: کاله جوان در بین سه تیم بالای جدول تیم بسیار خوبی است ولی تیم ما در خانه خودش بازی می‌کند و از شانس بسیار زیادی برای بردن برخوردار است.



وی عنوان داشت: نتیجه این دیدار تا آخرین لحظات به هیچ عنوان قابل پیش‌بینی نیست زیرا حریف قدری پیش روی والیبالیست های سفیر قم قرار دارد اما هیئت والیبال از این تیم تا آخرین بازی های این فصل حمایت می کند تا انشاءالله شاهد عملکرد بهتری از تیم باشیم.



فرهمندموحد افزود: کادر فنی تیم سفیر قم از تیم کاله جوان و بازیکنان این تیم شناخت زیادی دارند و فیلم بازی های‌ قبل این تیم را با دقت آنالیز کرده‌ اند تا به رفع نقاط ضعف دیدار با آریا صنعت بابل و شهرداری زاهدان پرداخته و باخت در این دو دیدار را جبران کند.



وی تصریح کرد: بازیکنان سفیر باید بازی قبل برابر نماینده بابل در سالن شهید رضائیان قم که با بد اقبالی تن به شکست دادند را کاملا فراموش کرده اند زیرا شرایط آن دیدار کاملا فرق می‌‌کرد و تیم ما باید با توان بیشتر مقابل حریف قرار گرفته و پیروز شویم.



سرپرست هیئت والیبال استان قم بیان داشت: عملکرد تیم سفیر هرگز نگران کننده نیست زیرا جمعی از جوانان آینده دار والیبال قم در ترکیب این تیم هستند و حتی اگر نتوانیم از مرحله گروهی صعود کنیم چیز زیادی از دست نداده ایم اما بازیکنان ما تجربه زیادی اندوخته و برای سال های آتی می توانیم از توان و تجربه آنها بهره ببریم و در سطح اول والیبال کشور حرف های زیادی برای گفتن داشته باشیم.



گفتنی است: تیم والیبال سفیر قم چهارشنبه شب در پنجمین هفته رقابت های لیگ دسته اول والیبال قهرمانی مردان باشگاه های کشور در دیداری خانگی مقابل کاله جوان به میدان خواهد رفت.

