پوتين: روابط شخصي من با بوش قوي است//در خصوص ايران ديدگاههاي ما به هم نزديك است

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري آسوشيتدپرس، پوتين درمصاحبه با تلويزيون اسرائيل ضمن بي اعتنائي به انتقادات جرج بوش به وي در خصوص عملكردش در قبال دموكراسي و شركت نفتي يوكاس، اعلام كرد كه مسكو از منافع ملي خود دفاع خواهد كرد.

وي همچنين در پاسخ به اين سؤال كه آيا اختلافات اخير، روابط وي و بوش را سرد نكرده است گفت:روابط ما به قوت خود باقي است.

پوتين گفت:رئيس جمهور(بوش)و من ياد گرفته ايم كه بر سر منافع مان جدال كنيم و از نقطه نظرات خود دفاع كنيم اما در عين حال آموخته ايم كه اين اقدام را طوري انجام دهيم كه به روابط شخصي ما صدمه اي نزند.

وي گفت:من و بوش كه قرار است به مناسبت شصتمين سالگرد گراميداشت پايان جنگ جهاني دوم در اروپا در 9 مي از مسكو ديداركنيم ، ديدگاههاي خيلي نزديكي در باره برنامه هاي هسته اي ايران و حل بحران خاورميانه داريم.

رئيس جمهور روسيه گفت:"ما تلاش مشترك بزرگي انجام مي دهيم تا با تروريسم مبارزه كنيم و براين باورم كه در اين حوزه ،ايالات متحده همپيمان و متحد ماست".

همچنين وي در خصوص اظهارات كاندوليزارايس وزير امور خارجه كه اوائل اين هفته از مسكو ديدار كرد و سياستهاي داخلي وي و دموكراسي را در روسيه مورد انتقاد قرار داد گفت:بسياري از نهادهاي دموكراتيك كه ما داريم در مرحله توسعه هستند و ديدي مثبت و دوستانه از خارج به اين مساله، مي تواند اين را تائيد كند.

اين مقام روسي همچنين اعلام كرد:اگر كسي از اين تئوري ها براي عملي كردن سياست و طرحهاي خود استفاده كند و از آن به عنوان ابزاري عليه ما بهره ببرد و مانعي در برابر منافع ملي ما باشد، آن را ناديده خواهيم گرفت".

همچنين پوتين در خصوص مساله انتقاد از روسيه به خاطر آنچه كه رژيم اسرائيل از آن به عنوان آنتي سيميتيزم در روسيه نام مي برد گفت: ما با هرنوع تعصب و افراطي گري مبارزه مي كنيم و اين دركانون سياست داخلي ماست وفكر نمي كنم كه در روسيه امروزي آنتي سيميتيزم بتواند تهديدي ايجاد كند.