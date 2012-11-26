عملیات پرورش جنگل در 2644 هکتار اراضی غرب مازندران انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شعبان خدابخش افزود: 644 هکتار از عملیات پرورش جنگل در جنگل ‌کاری‌های سنواتی و با اعتبار یک میلیارد و 370 میلیون ریال انجام شد.



وی اظهار داشت: بیش از دو هزار هکتار پرورش جنگل از محل اعتبارات عملکرد طرح‌های جنگلداری در جنگلهای جوان و دست ‌کاشت اجرا شد.

خدابخش به برنامه های در نظر گرفته شده برای سال کاری 92-91 اشاره کرد و گفت: طبق برنامه در قالب اعتبارات دولتی 750 هکتار و از محل عملکرد طرح‌های جنگلداری هزار و 900 هکتار عملیات پرورش جنگل پیش‌ بینی شده است.

داد و ستد 5 میلیون سهم در بورس ساری



م‍دی‍ر ب‍ورس‌ م‍ن‍طق‍ه‌‌ا‌ی‌ م‍‍ازن‍در‌ان‌ ‌ا‌ع‍لام‌ ک‍رد: در م‍ج‍م‍و‌ع‌ م‍‍ع‍‍ام‍لات‌ روز دوشنبه ت‍‍الار‌ه‍‍ا‌ی‌ ‌بورس استان، ت‍‍ع‍د‌اد پنج میلیون و 14 هزار و 449 س‍‍ه‍م‌ ب‍ه‌ ‌ارزش‌ ب‍ی‍ش‌ از 13 میلیارد و 468 می‍ل‍ی‍ون‌ ری‍‍ال‌ دادو ستد شد.

ع‍ل‍‍ی‌ ج‍‍ع‍ف‍ر‌ی افزود: در م‍‍ع‍‍ام‍لات‌ ‌ان‍ج‍‍ام‌ ش‍ده‌ در ‌ای‍ن‌ روز تعداد دو میلیون و 635 هز‌ار و 413 س‍‍ه‍م‌ ب‍ه‌ ‌ارزش‌ شش میلیارد و 928 م‍ی‍ل‍ی‍ون‌ ری‍‍ال‌ خری‍د‌ار‌ی‌ شد و دو میلیون و 379 هزار و 36 س‍‍ه‍م‌ ب‍ه‌ ‌ارزش‌ شش میلیارد و 540 م‍ی‍ل‍ی‍ون‌ ری‍‍ال‌ ب‍ه‌ ف‍روش‌ رس‍ی‍د.



وی بیان داشت: ‌از م‍ج‍م‍و‌ع‌ م‍‍ع‍‍ام‍لات‌ ‌ان‍ج‍‍ام‌ در ‌ای‍ن‌ روز 51 درص‍د م‍رب‍وط به‌ خ‍ری‍د و 49 درص‍د م‍ربوط ب‍ه‌ ف‍روش‌ س‍‍ه‍‍ام‌ ب‍ود.



تعزیر متصدیان 26 واحد صنفی متخلف در مازندران

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران، از تعزیر متصدیان 26 واحد صنفی متخلف درشهرهای مختلف استان در چند روز گذشته خبر داد.

مهدی عباسی اظهار داشت: متصدی یک واحد عرضه کننده لوازم بهداشتی قاچاق در ساری از جمله تعزیرشدگان بود که به پرداخت جریمه نقدی و ضبط کالا محکوم شد.



وی افزود: متصدیان هشت واحد صنفی در آمل بواسه عرضه و فروش سیگار قاچاق از دیگر تعزیرشدگان در چند روز گذشته بودند که به پرداخت جریمه نقدی و ضبط کالا محکوم شدند.



برگزاری دوره آموزشی آشنایی با قوانین مالیاتی

دوره آموزشی و کاربردی آشنایی با قوانین مالیاتی بویژه قانون مالیات بر ارزش افزوده از سوی خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران برای مدیران، صاحبان و کارشناسان مالی واحدهای صنعتی و معدنی مازندران برگزار شد.

غلامرضا فقانی، مدیر عامل خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: فراگیری آموزش های کاربردی از جمله مالیاتی امری لازم و ضروری برای صنعتگران و معدنداران و بنگاههای اقتصادی محسوب می شود.



وی امور مالی و مالیاتی را مباحث مهم در حوزه تولید برشمرد و خواستار اهتمام مدیران و صاحبان کارخانه های تولیدی و فعالین اقتصادی در این رابطه شد تا از ضرر و زیانهای احتمالی جلوگیری شود.



وصول سه هزار میلیارد ریال مالیات

مدیرکل امور مالیاتی مازندران گفت: دو هزار و 833 میلیارد ریال مالیات از ابتدای سال جاری تاکنون در این استان وصول شده است.

عبدالرحیم ارزبین افزود: از مجموع مالیات های وصول شده، دو هزار و 164 میلیارد ریال مالیات های مستقیم و بقیه مالیات بر ارزش افزوده و معوقات است.



وی گفت: مالیات های وصول شده در هشت ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 37 درصد رشد نشان می دهد.



