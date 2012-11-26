  1. بین الملل
۶ آذر ۱۳۹۱، ۲۰:۲۰

جنبلاط:

روابط خوبی با حزب الله دارم/ اختلاف ما مربوط به سوریه است

روابط خوبی با حزب الله دارم/ اختلاف ما مربوط به سوریه است

رئیس حزب سوسیالیست ترقیخواه لبنان ضمن تاکید بر ضرورت گفتگو میان گروههای لبنانی، روابط خود را با حزب الله ممتاز توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، ولید جنبلاط  گفت : طرحی که من برای حل مشکلات در لبنان ارائه داده ام شامل بیانیه بعبدا، توقف جنجالهای رسانه ای و خودداری از ورود به بحران سوریه است.

وی با ابراز تردید درباره موفقیت طرح پیشنهادی خود بیان کرد: ما نمی توانیم دست بسته باقی بمانیم و کاری انجام ندهیم و تلاشهای من در راستای اقدامات میشل سلیمان رئیس جمهوری و نبیه بری رئیس مجلس لبنان است.

جنبلاط بیان کرد: گفتگو تنها راه خروج کشور از بحران است، زیرا کلام آتشین مشکلی را حل نمی کند.

وی افزود: روابط ما با حزب الله ممتاز است و اختلاف ما درباره بحران سوریه است و من بارها اعلام کرده ام کسانی که می خواهند با ایران مبارزه کنند، خارج از لبنان این کار را انجام دهند.

جنبلاط با اشاره به بحران سوریه گفت: جامعه بین المللی باید قبل از اینکه زمان از دست برود کاری انجام دهند، زیرا طولانی شدن بحران سوریه سبب ویرانی بیشتر این کشور می شود.

کد مطلب 1752127

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