روابط خوبی با حزب الله دارم/ اختلاف ما مربوط به سوریه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، ولید جنبلاط گفت : طرحی که من برای حل مشکلات در لبنان ارائه داده ام شامل بیانیه بعبدا، توقف جنجالهای رسانه ای و خودداری از ورود به بحران سوریه است.

وی با ابراز تردید درباره موفقیت طرح پیشنهادی خود بیان کرد: ما نمی توانیم دست بسته باقی بمانیم و کاری انجام ندهیم و تلاشهای من در راستای اقدامات میشل سلیمان رئیس جمهوری و نبیه بری رئیس مجلس لبنان است.

جنبلاط بیان کرد: گفتگو تنها راه خروج کشور از بحران است، زیرا کلام آتشین مشکلی را حل نمی کند.

وی افزود: روابط ما با حزب الله ممتاز است و اختلاف ما درباره بحران سوریه است و من بارها اعلام کرده ام کسانی که می خواهند با ایران مبارزه کنند، خارج از لبنان این کار را انجام دهند.

جنبلاط با اشاره به بحران سوریه گفت: جامعه بین المللی باید قبل از اینکه زمان از دست برود کاری انجام دهند، زیرا طولانی شدن بحران سوریه سبب ویرانی بیشتر این کشور می شود.